Hasta siempre querido Ildefonso Igorra

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 58 segundos

En la tarde noche de este miércoles 17 de septiembre, falleció, tras perder la batalla contra el cáncer, el periodista Ildefonso Igorra López

Ildefonso Igorra López, es mucho más que un colega, lo recuerdo de cuando a mediados de los años 80 coincidimos en aquella mega construcción que sería, lo que luego no fue, la Central Electronuclear de Juraguá, y desandábamos el patio de construcción con los especialistas rusos que no dominaban el Español. Después nos encontramos en la Redacción del Periódico y entonces fue uno de mis profesores en el oficio.

Había regresado de Ucrania, tras estudiar una ingeniería técnica que luego trocó en su verdadera vocación: el Periodismo, cuando ya grande marchó a la Universidad de La Habana a chocar con la academia, en la Facultad de Comunicaciones, para entonces todavía su pelo era negro, símbolo de juventud y intrepidez.

Lo recordamos como el pionero en poner al CINCO en internet, y diseñar el sitio web primigenio, allá por 1998. Transitó por todas las especialidades del Periodismo, ciencia y técnica, deportes, jefe de Redacción, de Internet, editor jefe, fotógrafo excepcional…, siempre un preciosista y consagrado del oficio, a quien no se le escapaba ni una sola errata en los textos que revisaba.

Cuando su enfermedad resultó certeza, y la palidez nos descubrió sus malestares, comenzó una lucha por la vida, incansable, optimista, y hace unos días todavía lo leíamos en la página de Opinión en la web y en el semanario impreso.

Vuela alto querido colega, exigente, sabemos que te quedaron muchas cosas por hacer, pero nos queda tu ejemplo, las instantáneas, las palabras impresas, y el amor por este oficio, difícil pero amado por tantos los que de ti aprendimos a respetar.

Visitas: 176