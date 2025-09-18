Cienfuegos: formación de técnicos en Derecho Judicial (+Video)

Compartir en

Con el actual septiembre, se estrenó en todo el país, también en Cienfuegos una nueva especialidad: Técnico medio en Derecho judicial.

“Va a ser de mucha utilidad porque, sin dudas, permitirá a futuro garantizar la estabilidad del personal”, afirma la especialista Mairoby Sarduy Alejo, presidenta del Tribunal Provincial Popular.

“Es una especialidad cautiva, abunda, y formaremos a los futuros secretarios judiciales auxiliares y asistentes judiciales, funciones que desempeñarían en la sede de los tribunales municipales. Este primer año, tiene la característica de que se captaron los estudiantes del municipio de Cienfuegos, pero en lo sucesivo se pudiera estar ampliando al resto de los territorios”.

Una veintena de adolescentes, en su mayoría muchachas, conforman la matrícula de este primer curso. Con algunos de ellos conversé y coinciden en lo atractivo y novedoso de los estudios y en las posibilidades de superación que les proporciona.

Ilianis García Hernández: “para mí es una oportunidad estar aquí porque, una vez formada, podré ejercer una carrera que anteriormente no existía y que es muy importante para el trabajo del Tribunal”.

Asheily Hidalgo Rodríguez, concuerda en que es una muy buena oportunidad de estudio, “para poder ejercer una buena carrera para el futuro del país. Para mí significa mucho porque yo nunca pensé que llegaría tan lejos; también porque más adelante nos superaremos mucho más”.

Jeison Cabrera Marrero es otro de los muchachos iniciadores del técnico medio en Derecho judicial en Cienfuegos. “Cuando me avisaron que esa carrera había entrado, no dudé en solicitarla porque siempre me ha gustado el Derecho. En un futuro quiero seguir superándome para ser un buen jurista”.

Carmen Onilda Carrillo Perurena, experimentada jueza y Máster en Dirección de la Economía, es una de las profesoras de la nueva especialidad. “Es una novedad necesaria y muy ajustada a lo que hoy está interesando nuestro sistema judicial.

“El vínculo con el Tribunal es permanente. reciben las asignaturas propias de la materia judicial, las cuales serán impartidas por jueces que aquí laboran. Por ejemplo, me corresponde impartirles Nociones del Derecho judicial, cursos de Caligrafía y Actividades complementarias del Derecho judicial.

“Tenemos muchas expectativas y ponemos todo el empeño para que se distinga por la calidad y que logremos graduar a todos los muchachos”.

Explica la presidenta del Tribunal Provincial que la especialidad de extiende por tres años y medio y que los muchachos pueden llegar a los estudios superiores y seguir contribuyendo al sistema de tribunales.

“Además de las labores docentes, se vincularían a otras actividades propias del Tribunal. El plan de estudio tiene implícito las prácticas. Ellos rotarían no por otras instituciones sino por las diferentes salas, y tomarían parte en tareas de impacto. Tendrán sus clases en el Tribunal y en el Politécnico 5 de Septiembre, y trabajarán con los procesos, con los casos; va a ser bien práctica y eso es importante.”

Motivaciones y expectativas tienen quienes integran el primer grupo de los futuros técnicos medio en Derecho judicial, las cuales se irán afianzando en el camino.

María Fernanda Cuellar Sánchez: “Quiero terminar mis tres años y medio y empezar la Licenciatura. Es una muy buena oportunidad”.

Melissa Méndez Medina: “En mi secundaria se hizo una actividad en la que participó la profe Carmen y eso me motivó a pedir la especialidad; incluso, arrastré a una prima mía conmigo y estoy súper contenta”.

Daniel Alejandro Aguiar Hernández: La presidenta del Tribunal estuvo en mi escuela, luego lo visitamos y a partir de ahí me motivé todavía más. También nos dijeron que una vez que cumplimos los 16 años podemos presenciar los juicios. Quiero vencer esta etapa y continuar en la Universidad”.

En Cienfuegos también se estudia el técnico medio en Derecho, una especialidad que tributa a la Fiscalía General de la República, la Dirección de Justicia y el propio sistema de Tribunales. Tanto con el Técnico Medio en Derecho como en derecho judicial, las instituciones jurídicas perlasureñas están en mejores condiciones de mantener su fuerza calificada para mantener prestaciones de calidad.

💥 (En video) Técnico Medio en Derecho Judicial, nueva carrera para la formación de secretarios judiciales de los tribunales de justicia.

