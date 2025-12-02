Gobierno de Venezuela felicita al pueblo de Santa Lucía por victoria electoral

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos

Venezuela extendió sus felicitaciones al pueblo y Gobierno santalucense por la victoria electoral del Partido Laborista de Santa Lucía (SLP) en las elecciones generales celebradas el lunes primero de diciembre.

En el comunicado oficial, Venezuela expresó su reconocimiento al SLP y a su líder Philip Pierre por esta «segunda victoria consecutiva», bajo la confianza del electorado, al tiempo que manifestó sus mejores deseos para la renovada gestión.

LEA TAMBIÉN:

Partido Laborista de Philip Pierre logra victoria contundente en Santa Lucía

Asimismo, el Gobierno venezolano «aprovecha la ocasión para reafirmar su irrestricta voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación bilateral con Santa Lucía, en sintonía con los históricos principios de integración y solidaridad que nos caracterizan, trabajando en pro de mantener al Gran Caribe como una Zona de Paz».

El presidente Nicolás Maduro destacó que el resultado electoral es una clara señal de que el pueblo de Santa Lucía «habló con fuerza y claridad«, ratificando un «camino de justicia social». El mandatario celebró con «respeto y admiración esta democrática victoria», subrayando que honra la voluntad popular y «fortalece la esperanza en un Caribe soberano, digno y unido».

«Desde Venezuela, celebramos junto a los hermanos santalucenses este nuevo mandato, seguros de que el vínculo entre nuestros pueblos seguirá creciendo con base en la cooperación, el respeto y la visión compartida de Paz y prosperidad. ¡Viva la soberanía de los pueblos del Caribe!», enfatizó Maduro.

El triunfo del SLP, que obtuvo una mayoría en 14 de los 17 distritos, asegura la continuidad de las políticas enfocadas en la estabilización económica, la creación de un salario mínimo y la reducción del desempleo en la isla.

El mandato previo de Philip Pierre se caracterizó por la implementación de medidas clave que resultaron en una disminución significativa del índice de desempleo y la búsqueda de la estabilidad económica tras la pandemia de COVID-19.

La victoria sobre el partido opositor, cuya plataforma se centraba en la priorización del sector privado, no solo reafirma la labor de Philip Pierre, sino que también le garantiza un respaldo partidista ampliado para el desarrollo de su gestión durante el nuevo período.

Visitas: 1