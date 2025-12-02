Petro reta a Trump al restablecer vuelos entre Colombia y Venezuela

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 45 segundos

El presidente Petro confirma que Colombia opera vuelos desde y hacia Venezuela, rechazando la advertencia de su par Trump de no volar sobre cielo venezolano.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, cuestionó el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado “en su totalidad”, en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas y el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe.

“EEUU no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo. Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos, no de barbarie”, expresó el lunes Petro en X.

Como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Petro anunció que solicitará a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar con urgencia una asamblea para revisar el alcance de las restricciones aéreas y defender la autonomía de los Estados. El mandatario colombiano advirtió que si se acepta que un presidente extranjero pueda ordenar el cierre del espacio aéreo de otro país, se pone en riesgo el sistema de derecho internacional y el propio concepto de soberanía.

El jefe de Estado también extendió su invitación a la Unión Europea (UE), a los países de América Latina y el Caribe y a las aerolíneas internacionales para que retomen los vuelos hacia Venezuela. Incluso planteó la posibilidad de sancionar a las compañías que se nieguen a reanudar operaciones, al considerar que la restricción aérea tiene motivaciones geopolíticas y no técnicas.

El presidente colombiano insistió en que su gobierno respalda un enfoque de diplomacia y respeto al derecho internacional. Además, reiteró su llamado al gobierno de Estados Unidos para que acate las normas internacionales de aviación y evite decisiones “unilaterales” que puedan escalar en tensiones diplomáticas.

El mensaje de Petro fue acompañado de una entrevista del diario La Razón a la ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas Mantilla, quien cuestionó la advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. sobre los vuelos hacia Venezuela, una medida que calificó como política y violatoria de los principios fundamentales de la aeronáutica internacional.

La ministra colombiana, quien destacó que las aerolíneas colombianas Wingo y Satena mantienen sus operaciones hacia Venezuela, indicó que la alerta de EE.UU. sobre el espacio aéreo venezolano contradice el Convenio de Chicago, tratado que rige la aviación mundial y consagra la soberanía como eje central del espacio aéreo de cada nación.

La FAA emitió una alerta el pasado 21 de noviembre contra Venezuela al indicar que supuestamente había un deterioro en las condiciones de seguridad y un aumento de actividad militar en territorio venezolano. Tal acción de EE.UU. provocó que seis aerolíneas internacionales suspendieran sus conexiones con Venezuela, entre ellas Iberia, TAP, Avianca, Caribbean Airlines, GOL y Latam. La decisión de esas empresas ocasionó que Caracas les revocara sus concesiones de vuelo hacia el territorio venezolano.