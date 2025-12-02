Eléctricos de Cienfuegos debaten programa para corregir distorsiones de la economía

Compartir en

En consonancia con el estudio popular que se desarrolla en toda Cuba, el Consejo de Dirección de la Empresa Eléctrica Provincial de Cienfuegos realizó un profundo análisis del Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía. Este documento, considerado por la dirección del Partido y el Gobierno como la hoja de ruta para conducir al país en un complejo escenario, fue examinado en detalle por los directivos.

El proceso, moderado por la especialista de cuadro Ivis Hernández Miranda, permitió desglosar un programa que cuenta con 10 objetivos generales, 106 objetivos específicos, 342 acciones y 264 indicadores y metas, constituyendo la base para el análisis y compromiso con su implementación a cada nivel.

Durante las intervenciones, se destacó la necesidad de proponer soluciones a los problemas específicos de cada lugar. La directora comercial de la empresa, Madelaine Acosta Sarduy, centró su intervención en la eficiencia energética. Subrayó la urgencia de prestar mayor atención a todos los niveles a este tema, que actualmente es insuficiente. Propuso priorizar el trabajo, de persona a persona, y enfatizó que la ONURE, junto con los Consejos Energéticos, deben intensificar las acciones para evitar que las medidas de ahorro recaigan únicamente sobre los altos consumidores o quienes superen lo planificado. “Es una realidad que, en la situación actual del país, es imposible sostener una mayor carga de energía”, afirmó.

Por su parte, Yamilé Lajos Rojas abordó la importancia del análisis cualitativo de cada proceso, principalmente en la Empresa Estatal Socialista, y se refirió a los desafíos actuales en materia de Comunicación Política, señalando obstáculos que hoy son evidentes y requieren atención.

Susana Alzuri Estrada alertó sobre la necesidad del amparo legislativo para cada acción que se emprenda. Además, realizó una propuesta concreta: la extensión de la prórroga arancelaria para la importación de medicamentos y alimentos desde el exterior, bajo los controles determinados, dada la necesidad imperante de cubrir la demanda de estos productos esenciales.

Asimismo, en el debate se propuso buscar mecanismos de comunicación más efectivos relacionados con los precios en USD (dólar estadounidense) y MLC (Moneda Libremente Convertible), tal como se refleja en el programa analizado.

El Consejo de Dirección ratificó que este Programa constituye un documento vital para el proceso de reflexión, evaluación y propuesta de soluciones, comprometiéndose a continuar su estudio y a contribuir, desde el sector eléctrico cienfueguero, a los esfuerzos nacionales por reimpulsar la economía.

