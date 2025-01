Gobierno de Noboa defiende su actuar en torno a la masacre de los 4 niños de Guayas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 34 segundos

El Ejecutivo ecuatoriano indicó que a los militares implicados en este hecho se les tiene que respetar “su derecho a la defensa y su presunción de inocencia”

El Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador mantiene su postura de defender las acciones que ha tomado en torno a la masacre perpetrada contra los cuatro niños de la provincia de Guayas, quienes fueron detenidos por militares y luego desaparecidos desde el 8 de diciembre de 2024.

En declaraciones a la prensa ecuatoriana, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, indicó que la “voluntad” del Ejecutivo y del Ministerio de Defensa siempre “ha sido y será la misma”, al mantener una “actuación transparente y coherente” con respecto al caso, en el que los 16 militares implicados ya fueron presentados ante la justicia para la formulación de cargos.

“Nosotros no estamos tapando nada, nosotros no estamos encubriendo nada, nosotros no estamos en una agenda de impunidad“, dijo el vocero de Noboa, quien resaltó que en este caso “nunca se difirieron las audiencias” y “nunca se pusieron excusas”, como sí ha ocurrido con otros tipos de casos públicos de políticos vinculados a la corrupción.

Entre tanto, De La Gasca indicó que “es muy importante” entender que actualmente la investigación por la masacre se encuentra en desarrollo, por lo que es fundamental seguir el debido proceso. “Tiene que respetarse su derecho a la defensa y su presunción de inocencia también”, expresó el funcionario con relación a los militares.

Además, señaló que el juez del constitucional y de garantías ordenó “salvaguardar el bienestar y seguridad física, y la seguridad integral de los militares”. Por ello, dijo que el “mensaje claro” para “la ciudadanía” y “las familias de los militares”, es que el Gobierno toma “muy en serio la disposición del juez”, para evitar que ocurra “una tragedia”.

“Vamos a hacer lo que se necesite hacer”, dijo De La Gasca, quien advirtió que con base en “algunas noticias”, se estarían planificando “algunos atentados” contra “personas importantes que están en la Penitenciaría”, hechos que serían “autoprovocados para generar situación de Gobierno”.

Por tal razón, el vocero, quien en la misma rueda de prensa informó la designación de Sariha Moya como vicepresidenta interina por el supuesto “desacato” y “vacío” en la Vicepresidencia de Verónica Abad, al no viajar para asumir la embajada en Turquía, llamó a “cuidar la democracia y la voluntad electoral”.

“No vamos a permitir golpes de Estado directos o indirectos”, agregó De La Gasca, quien también exhortó a la Asamblea Nacional a respetar la Constitución, luego que el legislativo aprobara el inicio del proceso de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por incumplimiento de sus funciones en el caso de desaparición forzosa y muerte de los cuatro menores tras su captura por una patrulla de militares.

Visitas: 5