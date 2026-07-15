Gobierno de México rechaza declaraciones de titular de la DEA

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México rechazó hoy las declaraciones del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien afirmó que existe una supuesta “conexión” entre los cárteles y el Gobierno.

“Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”, aseveró el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

Subrayó que la estrategia nacional de seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones de este ente y las autoridades de las entidades federativas.

Apuntó que, desde el inicio de la administración en octubre de 2024 y hasta el 30 de junio último, las fuerzas del orden detuvieron a 59 mil 582 personas e incautaron 31 mil 366 armas y casi 500 toneladas de droga, entre estas, dos mil 363 kilogramos y cinco millones 546 mil 100 pastillas de fentanilo.

También se inhabilitaron dos mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

El Gabinete enfatizó que entre los individuos capturados se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones criminales, sin distinción alguna, “lo que demuestra que las acciones del Estado mexicano actúan con base en investigaciones y conforme a la ley”.

Agregó que las investigaciones también han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas y, como resultado de la Operación Enjambre y otras, fueron aprehendidos más de 80 funcionarios y exfuncionarios, entre estos, siete alcaldes en funciones.

Esto último confirma, señaló, que “en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas”.

La institución añadió que los resultados se reflejan igualmente en la reducción sostenida de la violencia, pues de septiembre de 2024 a junio pasado, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 por ciento, lo que representa 41 homicidios menos cada día en el país.

Según refirió, los mecanismos de cooperación bilateral han dado resultados en el combate a la delincuencia organizada y, como muestra de ello, fueron detenidos generadores de violencia, entre ellos, objetivos prioritarios requeridos por Estados Unidos.

El Gobierno expresó su disposición a fortalecer la cooperación con la nación vecina bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo común de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambos países.

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