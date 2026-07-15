Brasil le reitera a EEUU su rechazo a los aranceles

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El Gobierno de Brasil reiteró hoy a Estados Unidos su rechazo a la aplicación de nuevos aranceles sobre productos brasileños, durante la quinta reunión de alto nivel entre ambos países para abordar asuntos comerciales.

El encuentro reunió a integrantes del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC), del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Asesoría Especial de la Presidencia con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Según una nota oficial del MDIC, estas reuniones se realizan desde el 7 de mayo, cuando los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump acordaron crear un grupo de trabajo dedicado al diálogo comercial.

Durante la cita de este martes, la delegación brasileña reiteró que considera «injusta» la aplicación de las medidas recomendadas por Estados Unidos, tanto la sobretasa del 25 por ciento derivada de una investigación específica contra Brasil bajo la Sección 301, como el gravamen del 12,5 por ciento previsto en otra investigación sobre trabajo forzado y aplicable a otras 59 economías.

El Gobierno brasileño sostuvo que ninguno de los argumentos presentados por Washington en la investigación de la Sección 301 justifica la imposición de esas tarifas.

Asimismo, señaló que, por orientación del presidente Lula, transmitió que la adopción de cualquier sobretasa no constituye el camino para alcanzar un acuerdo bilateral mutuamente beneficioso entre ambos países.

El comunicado recordó que el plazo para que Estados Unidos anuncie la medida y publique la lista de bienes que quedarían sujetos a las recomendaciones arancelarias vence este, 15 de julio.

Según las conclusiones de la investigación norteamericana, Brasil mantiene prácticas consideradas «irrazonables» que, a juicio de Washington, restringen o perjudican el comercio de Estados Unidos y a empresas de esa nación.

Entre ellas se incluyen decisiones judiciales sobre plataformas digitales y redes sociales, supuestas ventajas otorgadas al sistema de pagos Pix, aranceles preferenciales para determinados socios, deficiencias en la protección de la propiedad intelectual y acceso al mercado del etanol.

Brasil sostiene que la investigación de la Sección 301 no justifica la imposición de aranceles y rechaza las conclusiones de Washington, al afirmar que este interpreta de forma errónea las decisiones del Supremo Tribunal Federal, el funcionamiento del sistema Pix y otras políticas públicas del gigante sudamericano.

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