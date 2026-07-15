Alertan en Panamá sobre repunte de malaria y dengue

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Autoridades sanitarias de Panamá alertaron hoy sobre el incremento de casos de malaria y dengue e instaron a la población a reforzar las medidas de prevención y evitar la proliferación de los vectores transmisores.

De acuerdo con el informe epidemiológico correspondiente a la semana 25 de 2026 (del 21 al 27 de junio), divulgado por el Ministerio de Salud (Minsa), el comportamiento de las enfermedades transmisibles evidencia un deterioro en el control de vectores y parásitos, así como un aumento de las afecciones respiratorias en distintas regiones del territorio nacional.

La malaria se mantiene como la principal amenaza vectorial del país. En el período analizado fueron notificados 38 casos nuevos y se incorporaron de manera rezagada otros 80 contagios, lo que elevó el acumulado nacional a cuatro mil 588 casos en lo que va de 2026, con mayor incidencia en zonas rurales y comarcales.

El dengue también mantiene una elevada transmisión, con tres mil 596 casos acumulados.

Según el Departamento de Epidemiología del Minsa, tres mil 145 pacientes presentaron la enfermedad sin signos de alarma, mientras 428 desarrollaron cuadros con señales de alerta y 23 evolucionaron hacia dengue grave, por lo que requirieron atención en unidades de cuidados intensivos.

El reporte oficial señala además que las 54 personas fallecidas por influenza en lo que va del año no habían recibido la vacuna correspondiente a la temporada 2026 y que el 82 por ciento tampoco se inmunizó durante la campaña de 2025.

Aunque durante la última semana evaluada no se registraron nuevos decesos por esa enfermedad, el Minsa indicó que el 61,1 por ciento de las víctimas tenía 65 años o más, el 13 por ciento correspondía a menores de un año y el 81,5 por ciento presentaba factores de riesgo asociados con enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

Las autoridades informaron igualmente que el país acumula 21 mil 533 casos de síndrome gripal, con una tasa de 465,7 por cada 100 mil habitantes, además de nueve mil 150 infecciones respiratorias agudas graves, entre ellas neumonías y bronconeumonías.

En cuanto a otras enfermedades, el reporte indica un aumento de la leishmaniasis, con 45 nuevos casos en una semana para un total de mil 404 personas afectadas durante 2026.

El Minsa mantiene además la vigilancia sobre el gusano barrenador en humanos, que registra un acumulado de 57 casos este año, aunque sin nuevos reportes en el período analizado.

El sistema nacional de vigilancia epidemiológica confirmó asimismo 22 casos de leptospirosis, 11 de fiebre por hantavirus y siete del virus Oropouche, mientras que el chikungunya y el zika acumulan cuatro y un caso, respectivamente.

Las autoridades reiteraron el llamado a eliminar los criaderos de mosquitos, mantener las medidas de higiene y acudir oportunamente a los centros de salud ante la aparición de síntomas compatibles con estas enfermedades.

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