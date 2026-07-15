Descartan caída del SEN en Cuba responda a errores operacionales

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El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, descartó que la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ocurrida hoy respondiera a errores de operación y destacó la capacidad técnica de la Unión Eléctrica.

En declaraciones a la prensa el titular desmintió también que la situación sea atribuida al éxodo de trabajadores del sector, aunque reconoció que como en cualquier organización hay salida del personal, lo cual no implica “pérdida del conocimiento”.

Remarcó que los trabajadores laboran sin descanso y empeño para la recuperación del SEN, cuya caída ocurrió a las 11:05, hora local, como consecuencia de la salida de la Unidad Felton 1, que provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia.

El titular profundizó en que la situación actual obedece, en lo fundamental, a un sistema eléctrico severamente afectado por el bloqueo y, en particular, por la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigida a prohibir la entrada de petróleo a Cuba.

Levy subrayó que en el país hay ausencia total de combustible y “no tenemos acceso a piezas de repuesto para nuestras unidades termoeléctricas ni para las de Energás”, resaltó en declaraciones publicadas por el portal digital de Cubadebate.

Al referirse a la situación del SEN, puntualizó que hay unidades en línea en el Energás Boca de Jaruco y se llegó a Santa Cruz del Norte para iniciar el calentamiento de la termoeléctrica.

Comentó que en La Habana ya hay zonas con electricidad, donde las baterías instaladas recientemente en el Cotorro regulan la frecuencia para seguir avanzando.

La Empresa Eléctrica capitalina en su última actualización informó que 19 subestaciones restablecieron el servicio y 30 circuitos de distribución, los cuales beneficiaron a 90 mil 496 clientes, el 10,5 por ciento de la ciudad.

De igual manera, 25 hospitales disponen del servicio eléctrico y tres impulsores de abasto de agua.

Como parte de la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional también se comunicó la conformación de un microsistema en la provincia central de Camagüey y está en proceso de arranque la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, en Nuevitas, lo cual permitirá de manera paulatina recuperar el servicio.

El ministro cubano de Energía y Minas en sus declaraciones, alertó que, tras la caída del SEN, se estudia la situación de la caldera de la CTE Guiteras, que presenta una debilidad estructural y se evalúa la magnitud de la avería para luego tomar una decisión que se le informará en forma oportuna al pueblo.

Detalló que debe esperarse su enfriamiento para determinar si el arreglo “tomará dos, tres, cuatro días o el tiempo que sea necesario».

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