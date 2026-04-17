Firman proyecto de cooperación para la protección de la infancia

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Autoridades del Ministerio de Justicia (Minjus) y la Oficina de Unicef en Cuba suscribieron este jueves el proyecto “Fortalecimiento de la Defensoría para la consolidación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia en Cuba”, correspondiente al ciclo de cooperación 2026-2030.

Según precisó el Minjus desde su perfil en la red social Facebook, la ceremonia estuvo encabezada por Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia, y Sunny Guidotti, representante a.i. de la Oficina de Unicef en Cuba.

El proyecto contribuirá al fortalecimiento de los mecanismos de protección de la infancia y la adolescencia desde la Defensoría del Ministerio de Justicia, así como a la consolidación de esta institución como referente en la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Según representantes de ambas entidades, la iniciativa se inscribe en el marco de la cooperación internacional y busca garantizar la defensa de los derechos de los menores en el país.

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