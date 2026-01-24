sábado, enero 24, 2026
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Festival Internacional Jazz Plaza calienta la escena en Cuba

Prensa Latina
El pianista y compositor venezolano-estadounidense Edward Simon, se unirá hoy a la Orquesta de Cámara de La Habana, dirigida por Daiana García, en un concierto en la capitalina Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís.

La presentación, a las 18:00, hora local, tendrá como invitados a los virtuosos músicos cubanos Oliver Valdés, Jorge Reyes, Yosvany Terry, Yaroldy Abreu, Roberto Álvarez y Alejandro “Coqui” Calzadilla, en lo que será un preludio de lujo del Festival Internacional Jazz Plaza, que comienza este domingo.

Este sábado, el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, de La Habana, acogerá a las 19:00, el concierto Yohana Peña y José Portillo: Habana Fílin, con un homenaje a José Antonio Mendez, baluarte de ese estilo musical cubano, que contará como invitados a los artistas Lázaro Rivero “El Fino” y Juan Carlos

Rojas “El Peje”.

También este día, se presentará el reconocido pianista cubano Roberto Fonseca en el Parque Céspedes, de la oriental ciudad Santiago de Cuba, con la Steel Band del Cobre, otra propuesta de altos quilates del Festival Jazz Plaza.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

