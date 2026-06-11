Cuba denuncia efectos del bloqueo estadounidense en Conferencia Internacional del Trabajo

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En su intervención, llamó a la comunidad internacional a impedir que se continúe privando a la población cubana de sus medios de sustento y agradeció las expresiones de solidaridad recibidas durante el cónclave

Jesús Otamendiz López, ministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, denunció este miércoles ante la 114 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la Isla, que incluye la interrupción total del suministro de combustible desde hace más de cinco meses.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, el jefe de la delegación cubana afirmó que las medidas buscan provocar una crisis humanitaria y afectar directamente a los trabajadores y sus familias.

Declaró también que en materia laboral se han activado en Cuba protocolos de emergencia para reubicar empleados y garantizar ingresos durante la interrupción de sus trabajos por la cuestión del déficit energético, reseñó la Agencia Cubana de Noticias.

De acuerdo con el Ministro, en el primer mes de inactividad se asegura el ciento por ciento del salario y a partir del segundo mes el 60 por ciento, mientras se refuerza la atención social a personas vulnerables con el incremento de trabajadores sociales y del presupuesto destinado a asistencia.

Otamendiz anunció que próximamente se presentará al Parlamento cubano la propuesta de nuevo Código del Trabajo, resultado de un proceso de consultas con colectivos laborales, que ampliará derechos y garantías en todos los sectores.

El titular enfatizó que la prioridad del Gobierno cubano es proteger a los trabajadores y sus familias en cualquier circunstancia, y reiteró que Cuba es una nación de paz, aunque defenderá su soberanía en caso de agresión militar.

En su intervención, llamó a la comunidad internacional a impedir que se continúe privando a la población cubana de sus medios de sustento y agradeció las expresiones de solidaridad recibidas durante la Conferencia, que reúne a representantes de los 187 Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo.

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