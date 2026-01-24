Con Rusia de invitada de honor, Cuba alista próxima Feria del Libro

El certamen literario más importante y extenso del archipiélago caribeño también estará dedicado este año a dos reconocidas figuras de las letras, la escritora Marilyn Bobes, dos veces Premio Casa de las Américas, y el doctor en Ciencias Filosóficas y Máster en Desarrollo Social Caribeño, José Bell Lara, profesor emérito de la Universidad de La Habana.

En conferencia de prensa reciente, el presidente del Instituto Cubano del Libro (ICL), Juan Rodríguez, destacó la significación que implica dedicar el magno evento de 2026 a Rusia, país amigo y hermano desde el punto de vista político y cultural; y al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en el año de su centenario.

La mayor fiesta de las letras en Cuba celebrará su ejemplo, su memoria y legado, en el que también se incluye esta feria y todo lo que hizo por el libro y los escritores cubanos, agregó el titular del ICL.

En el diálogo con la prensa, el embajador de la Federación de Rusia en Cuba, Viktor Koronelli, significó el honor que representa para su país participar “en esta prestigiosa feria, siendo uno de los eventos más importantes en la esfera cultural de toda América Latina”.