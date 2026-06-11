Genera electricidad en Cuba proyecto solidario de mediCuba Europa

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Esta iniciativa se enmarca en el programa “Energía para la Vida”, que busca garantizar un suministro estable y sostenible a las instituciones de salud cubanas en el contexto de la actual crisis energética, fortaleciendo así los servicios sanitarios a la población.

El cuarto y último proyecto de energía solar fotovoltaica en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), impulsado por la red solidaria mediCuba Europa, comenzó a generar electricidad, divulgó el portal Cubainformación.

Con una potencia total instalada de 208 kilovatio pico (kWp, potencial máximo de energía de un panel solar en condiciones ideales), se cubre alrededor del 50 por ciento de la demanda energética del centro

Además, un patio de estudio y el policlínico cuentan con servicio asegurado aun durante cortes de energía mediante baterías.

Esta iniciativa se enmarca en el programa “Energía para la Vida”, que busca garantizar un suministro estable y sostenible a las instituciones de salud cubanas en el contexto de la actual crisis energética, fortaleciendo así los servicios sanitarios a la población.

En alianza con organizaciones solidarias de diferentes regiones de Europa (Alemania, Suiza, Austria, Canarias y Euskal Herria), mediCuba Europa apoya también proyectos solares en el Centro de Inmunología Molecular, el Instituto Finlay de Vacunas y el Hospital Faustino Pérez (Matanzas)

Igualmente, en el Cardiocentro William Soler, el policlínico William Soler, el hospital pediátrico Borras Marfan y la consulta externa de la Maternidad de Matanzas.

Las metas para 2026 y 2027 suman mil 463 kWh de nueva capacidad.

“Únete a la red de apoyo de esta importante iniciativa”, invita mediCuba Europa en un comunicado.

Se trata de una red de Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de 13 países europeos, sin fines lucrativos, que practica su solidaridad con Cuba en el campo de la salud para conseguir que siga siendo accesible y gratuita para toda la población, en el contexto del brutal bloqueo económico, comercial, financiero y energético de Estados Unidos contra la isla.

(Nota publicada en Prensa Latina y Cubainformación)

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