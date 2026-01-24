Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 845 MW para el horario pico nocturno

Compartir en

Según informó la Unión Eléctrica en su parte habitual, en el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1905 MW a las 18:30 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 366 MWh, con 559 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 170 MW, la demanda 2 280 MW, con 1 120 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 280 MW.

Principales incidencias

En avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidades 5 y 6 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

Se encuentran en mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Por limitaciones en la generación térmica están fuera de servicio 513 MW.

Para el pico se estima la entrada de 7 motores del Fuel Moa con 105 MW, la entrada de la unidad 1 de Energás Jaruco con 30 MW y el completamiento de la unidad 6 de Energás Jaruco con 30 MW.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1 335 MW con una demanda máxima de 3 150 MW, para un déficit de 1 815 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 845 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)

