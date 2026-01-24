Un lauro nacional distintivo de la eficiencia de Alficsa Plus en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 14 segundos

El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, entregó en Cienfuegos el Premio Nacional de la Calidad a la Empresa Mixta Alficsa Plus, patrocinada por el Grupo AzCuba, en encuentro celebrado con la presencia de directivos y trabajadores de la entidad.

Al recibir el agasajo, el director del enclave, Arnaldo Costa Delgado, expresó que recibieron con profundo orgullo y alto sentido de la responsabilidad un premio que los confirma en la idea de que el compromiso y el cumplimiento del deber cotidiano constituyen los caminos seguros hacia la excelencia.

Este lauro es el resultado de un largo y sostenido proceso que inició con una mención del premio a escala provincial en 2022, la obtención del lauro a dicho rango un año después, y ahora el máximo reconocimiento a nivel de país.

Añadió que, a lo largo del referido proceso, la Empresa logró acreditar cinco normas de reconocido prestigio en un lapso durante el cual fue un elemento clave la interacción sistemática y transparente con sus clientes, en especial con Havana Club Internacional, Suchel Camacho y Cuba Ron, con altos niveles de satisfacción con los alcoholes destilados en la planta enclavada en el municipio de Aguada de Pasajeros.

Alficsa Plus trabaja con crudo nacional, sin consumir energía eléctrica del Sistema Electroenergético Nacional, alcanzando una capacidad productiva diaria de 90 mil hectolitros de alcohol y un índice de consumo de miel de 0.360 toneladas por hectolitro de alcohol (considerado como muy positivo tanto por Cuba como por los accionistas extranjeros).

Esto permitió aumentar los ingresos de una fábrica con alta estabilidad laboral y vínculos con universidades u otros centros educacionales, según destacó Costa Delgado.

Con tecnología de punta, cinco columnas de destilación (la mayoría al vacío), parámetros de eficiencia y de fermentación que amparan indicadores internacionales, la destilería creada en 2019 representa uno de los emblemas nacionales del sector.

Radicada en áreas de la Empresa Azucarera Antonio Sánchez, de la que aprovecha sus mieles para producir y comercializar alcoholes finos y súper finos de caña, la entidad es abanderada en la actividad de ciencia e innovación, con índices de desempeño que destacan entre sus iguales internacionales.

Visitas: 5