Ceremonia inaugural del Mundial vuelve al estadio Azteca por tercera vez

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La ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2026, con sede compartida en Norteamérica, se celebra este jueves en el emblemático Estadio Azteca de la capital mexicana, que ya acogió las ceremonias de apertura en los torneos de 1970 y 1986, cuando se coronaron el Brasil de Pelé y la Argentina del astro Diego Maradona.

Las autoridades capitalinas y el comité organizador de la FIFA, que preside Gianni Infantino, intensificaron los preparativos en torno al llamado Coloso de Santa Úrsula, cuyas graderías fueron reducidas a 83.000 asientos por razones de seguridad para la ceremonia y el partido inaugural de México contra Sudáfrica, en la misma jornada.

Ampliado a 48 naciones y celebrado en tres países por primera vez, el Mundial arranca en México con una ceremonia una hora y media antes del partido entre los anfitriones y Sudáfrica, que recuerda el debut de la Copa de 2010 en Sudáfrica. En la ceremonia compartirán escenario la colombiana Shakira, la banda local Maná y el cantante de rancheras Alejandro Fernández, entre otros.

El viernes, la fiesta seguirá en Toronto, Canadá, y Los Ángeles, EE.UU., antes del debut de sus selecciones, con Alanis Morissette, Michael Bublé y Katy Perry, entre otros artistas internacionales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana coordina con fuerzas federales y los organizadores del torneo un dispositivo que contempla controles perimetrales, protocolos antiterrorismo, puestos de revisión y patrullajes en áreas aledañas.

El Estadio Azteca, inaugurado en 1966 y sometido a renovaciones recientes para cumplir con estándares internacionales, vuelve a ser protagonista de una apertura mundialista más de medio siglo después. Las obras se enfocaron en la modernización de sistemas eléctricos, accesos para personas con discapacidad y mejoras en la cubierta y butacas para optimizar la experiencia del público.

La Ciudad de México (con un profundo legado prehispánico y a la vez moderna) llegó al Mundial 2026 respaldada por una estrategia integral que combinó capacitación, mejoras de infraestructura y una extensa agenda cultural para recibir a visitantes, prensa y delegaciones de todo el mundo.

La responsable capitalina de Turismo, Alejandra Frausto, afirmó en entrevista con Sputnik que el esfuerzo se diseñó para que la experiencia mundialista “se viva más allá de los estadios”, y se inserte en la vida cotidiana de la megalópolis, donde viven más de 20 millones de personas.

En materia de formación, la Secretaría de Turismo capitalina impulsó un programa de capacitación. “Hasta la fecha, hemos formado a 117 000 personas, entre prestadores de servicios, trabajadores de hoteles, restaurantes, transportistas, guías de turistas, personal de atención ciudadana y voluntariado”, dijo Frausto.

La Ciudad de México llega al Mundial con más de 63 000 habitaciones de hotel, cerca de 60 000 establecimientos de alimentos y bebidas, una amplia red de transporte público y una de las ofertas culturales más importantes del planeta.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum declaró a 48 horas de la inauguración que en días recientes se incrementaron las manifestaciones, con actos de violencia callejera y la intención de algunos grupos de proyectar una imagen de caos e inestabilidad en el país norteamericano durante la Copa Mundial, que México acoge junto a EE.UU. y Canadá.

La mandataria, que ha reiterado la apertura del Ejecutivo al diálogo, se refirió a las negociaciones con líderes de las protestas de gremios del magisterio, agricultores y transportistas.

Sheinbaum anunció este miércoles un plan alterno para realizar el Fan Fest principal de la inauguración del Mundial de fútbol en el Zócalo capitalino, en caso de que manifestaciones por demandas sociales impidan el acceso a ese espacio.

“Si por alguna razón no se puede usar el Zócalo para la inauguración, hay 18 sedes (en las 16 alcaldías que integran la Ciudad de México) donde se puede ver de manera gratuita”, adelantó la jefa del Ejecutivo en conferencia de prensa.

La administración de la Ciudad de México, presidida por Clara Brugada, preparó una alternativa ante la ola de manifestaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Trump: Solo los extranjeros “adecuados” ingresarán a EEUU Las autoridades estadounidenses están trabajando para garantizar que solo los extranjeros “adecuados” puedan ingresar al país para el Mundial de Fútbol de la FIFA que comienza este jueves, declaró el presidente Donald Trump. “Estamos trabajando muy cuidadosamente para asegurarnos de que las personas adecuadas ingresen a nuestro país”, respondió Trump a periodistas en la Casa Blanca al ser consultado sobre las preocupaciones de los asistentes al Mundial respecto a las restricciones de visados, riesgos por la actividad del ICE y recibimientos a delegaciones de ciertos países que han sido calificadas de maltrato. El martes, la FIFA confirmó que el juez somalí Omar Artan, el mejor de África, no podrá arbitrar partidos en la Copa del Mundo tras haber sido vetado su ingreso a EE.UU. La Federación Iraní de Fútbol informó que EE.UU. había cancelado los cupos para aficionados de la República Islámica, mientras que a algunos miembros de la delegación de la selección se les negaron las visas. La Copa Mundial de la FIFA 2026, del 11 de junio al 19 de julio, reunirá por primera vez a 48 selecciones y será la primera en celebrarse en tres países: EE.UU., Canadá y México. En EE.UU., 11 ciudades serán sedes de partidos. Cruz Roja se desplegará en sedes del Mundial en México La Cruz Roja Mexicana brindará atención médica prehospitalaria en las tres ciudades sede del Mundial de Fútbol 2026 en México: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. En la capital habrá una especial vigilancia en la zona centro, donde ocurrirá el Fan Fest del Zócalo y se espera una concentración de 60 000 personas. El despliegue en el día inaugural de la Copa del Mundo se enfocará en el Ángel de la Independencia con ocho ambulancias, 32 paramédicos (cuatro por unidad), cinco especialistas en Centro de Mando y dos motocicletas, según datos de la organización. Y también en las 18 sedes de Fan Fest distribuidas en la capital mexicana, principalmente la del Zócalo, donde se espera el encuentro entre las multitudinarias movilizaciones y la afición mexicana que verá desde pantallas gigantes el partido inaugural entre México y Sudáfrica. En este punto se contará con cuatro ambulancias, 16 elementos en ambulancias, cuatro médicos y 15 paramédicos pie tierra para garantizar la atención primaria, así como el traslado del paciente a la red de 18 hospitales designados por el Gobierno capitalino. Sobre el riesgo de “estampidas humanas, tumultos, aplastamientos”, el coordinador operativo del Mundial en la Cruz Roja Mexicana, Gabriel López Mejía, explicó que se cuenta con “varios protocolos” para atender concentraciones de este tipo, como el de atención a múltiples víctimas. En el caso del Fan Fest en el Zócalo, advirtió que “no debería excederse las 60 000 personas”, ya que “a mayor presencia, mayor riesgo de situaciones de aplastamiento”. Por petición de la FIFA, la Cruz Roja Mexicana también tendrá presencia en el estadio inaugural de la Copa del Mundo, conocido como el Estadio Azteca, donde se establecerá un dispositivo permanente de vigilancia y atención prehospitalaria, así como el apoyo en los cinco consultorios que se establecerán dentro del recinto deportivo. En los consultorios se desplegará “un equipo integrado por tres médicos, tres técnicos en urgencias médicas nivel avanzado y tres nivel básico”, así como dos células de cuatro paramédicos pie tierra y dos elementos especializados encargados de supervisar la operación del sitio. También habrá dos integrantes de la institución que se incorporarán al Puesto de Mando de Protección Civil para fortalecer la comunicación con todo el personal ante cualquier eventualidad. Una de ellas, explicó López Mejía, podría desatarse por el resultado final del partido inaugural, ya que si México gana podría haber una gran movilización de personas hacia el Ángel de la Independencia. Y puntualizó que la última milla, el perímetro de seguridad que se instalará en la sede deportiva, es clave para regular el tumulto de personas y minimizar emergencias, por lo que dos ambulancias con una tripulación de ocho técnicos en urgencias médicas estarán en dicha posición. “Es algo que hemos venido analizando ya meses antes y trabajando con la FIFA para estar listos ante cualquier eventualidad”, dijo el presidente nacional de Cruz Roja, Eduardo De Agüero. Guadalajara contará con siete ambulancias, así como paramédicos en las zonas de mayor afluencia, mientras que en Monterrey se desplegarán 10 ambulancias y más de 64 técnicos en urgencias médicas. Alrededor de 500 voluntarios de la Cruz Roja Mexicana participarán en el operativo del Mundial que se desplegará durante más de un mes, del 11 de junio al 19 de julio, aunque solo 13 partidos se juegan en México y el resto en Estados Unidos (78) y Canadá (13). Qué partidos se juegan hoy en la Copa Mundial 2026 Este jueves 11 de junio de 2026 arranca la Copa Mundial y lo hace con dos partidos correspondientes al Grupo A del torneo, con sede en México. 15:00 (hora local) – México vs. Sudáfrica (Grupo A – Estadio Ciudad de México) En la primera jornada de la Copa Mundial, México abrirá el torneo ante Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México, sede de las ediciones de 1970 y 1986. La Tri sueña con comenzar con el pie derecho en un grupo que promete ser parejo y disputado. El conjunto que dirige Javier Aguirre deberá aprovechar la presión de su afición, que sueña en grande en medio de la fiesta que trae el Mundial. 22:00 (hora local) – Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A – Estadio Guadalajara) En el segundo turno, Corea del Sur y República Checa se medirán en un duelo que podría determinar el destino de ambos equipos en la competencia. El equipo asiático disputa su undécima edición consecutiva, mientras que la República Checa regresa al escenario mundial tras 20 años de ausencia. Este será el primer encuentro entre ambos equipos en Copa del Mundo. (Con información de EFE, Sputnik y FIFA)

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