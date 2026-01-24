Consejo Provincial de Gobierno examina prioridades de Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 58 segundos

La grandeza de un pueblo, demostrada una vez más en estos días de duelo y reafirmación por la caída en combate de nuestros 32 héroes en Venezuela, así como la preparación de los cubanos para la defensa, permanente y reforzada ahora cada sábado en una zona de defensa diferente, fueron subrayadas por Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba, durante el Consejo Provincial de Gobierno con carácter extraordinario efectuado en Cienfuegos.

A no subestimarnos en nuestra capacidad de hacer, a saber enfrentarnos a los problemas y buscarles soluciones, a reinventarnos cada día atemperándonos a las actuales y complejas circunstancias y desterrando la mentalidad de las llamadas vacas gordas, convocó aquí el miembro del Buró Político del Partido.

Esto es un llamado al combate, dijo. Nos levantamos cada día a librar un combate y es tiempo ya de hacer análisis diferentes, añadió, al abogar por la puesta en práctica de un pensamiento dinamizador en cada una de las estructuras de la provincia y del país, lideradas por dirigentes activos que tengan el liderazgo, el deseo y la capacidad de asumir procesos de transformación.

Uno de los llamados más enérgicos del dirigente fue el necesario aumento de la producción y el destierro de las trabas que impiden entregar las tierras, una mejor contratación, un más óptimo acopio, o destensar todas las capacidades productivas.

Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, sostuvo que Cienfuegos, una de las tres provincias aportadoras de alimento a la capital del país, posee todas las condiciones indispensables para un sostenido crecimiento del sector, pues hay inversiones, tradición y mecanismos para cumplir con mayor fuerza dicho encargo social.

Tanto a localizar áreas pertenecientes a AzCuba para nuevas plantaciones, como crecer en las siembras y en el rendimiento, exhortó el titular del ramo, quien censuró que Cienfuegos tiene la asignatura pendiente del tabaco, algo que debe transformarse, una vez que aquí se puede cosechar una hoja de alta calidad.

De igual manera, abogó porque las 48 máquinas de riego electrificadas de la provincia (instaladas en los polos agrícolas de Horquita y Juraguá) den real capacidad de respuesta a las 1 900 hectáreas para las que están planificadas, lo cual no se cumple a cabalidad.

Priorizar la pesca en el mar (alcanzar las 640 toneladas en plataforma, un 20 por ciento dedicada a la población, es el compromiso de 2026) y aumentar la producción de carbón vegetal (se pretende garantizar 1000 t este año) con el fin de abaratar sus costos actuales, resultaron dos demandas del Primer Ministro, quien además urgió a la búsqueda de alternativas a las problemáticas en estos u otros sectores, desde la base y el escenario esencial del municipio.

Marrero Cruz también recabó mayor aplicación de la ciencia y la producción en el camino a solucionar las problemáticas, amén de modificar los sistemas de trabajo.

En más de una ocasión, el Primer Ministro ponderó el informe sobre la implementación en la provincia y los municipios de los acuerdos y decisiones adoptados en el XI Pleno del Comité Central del Partido, del VI Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional y del Consejo de Ministros durante el análisis del plan y el presupuesto para 2026, presentado por la Gobernadora, Yolexis Armada.

A su juicio, se trata de un documento bien alineado al escenario de este momento, el cual incluye entre sus principales acciones la evaluación en los ocho municipios, con todos los actores económicos, las reservas productivas para incrementar los ingresos; además de asegurar el proceso inversionista del turismo.

En tal sentido, Marrero Cruz destacó la inversión en curso del hotel Jagua, al tiempo que pidió encaminar propuestas de todo género para atraer más al turismo que visita a Cienfuegos.

Como destacó la gobernadora, en la provincia también tienen como prioridad disminuir las empresas con pérdidas y los financiamientos desde el presupuesto del Estado; crecer en la producción de alimentos; desarrollar las producciones de los centros de elaboración del Comercio y abrir cuatro frentes en la exportación.

Una información halagüeña brindada por la gobernadora guarda relación con la forma que se adecuó el sistema de trabajo local para disminuir en un 20 por ciento el número de reuniones, dando preeminencia a la premisa del vínculo constante con el pueblo y la participación popular, algo encomiado por el Primer Ministro.

Por otro lado, Marrero Cruz criticó que, en una provincia que en su momento fue de las más sobresalientes de Cuba en el sector de la Vivienda, hoy sin embargo existen atrasos en un tema tan sensible como la entrega de los contenedores marítimos destinados a hogares (de 175 previstos, solo se han alistado 70).

En uno de los puntos del encuentro, dirigido a examinar los aspectos fundamentales del funcionamiento de los órganos municipales, Yudeimis Barreiros, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Aguada de Pasajeros, expresó que el Consejo de Administración Municipal rinde cuentas al pueblo cada día, porque ese es su sentido, al responder cada jornada, ágilmente, a las dificultades cotidianas que se les presenta a los pobladores.

Ana Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, consideró que la voz de la compañera de Aguada es la voz de un representante del pueblo que, además, define el papel de ese órgano de gobierno en el vital epicentro del municipio.

Visitas: 8