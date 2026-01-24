Convocan a la Marcha de las Antorchas Centenaria Antimperialista

Compartir en

En la Habana se realizó la convocatoria a la Marcha de las Antorchas, el próximo 27 de enero, bajo el lema “Antorcha Centenaria Antimperialista”, sera protagonizada por las jovenes generaciones que rinden tributo a la historia patria.

Los representantes de las organizaciones estudiantiles expresaron el compromiso que encierra en esta ocasión la tradicional Marcha de las Antorchas para rendir homenaje al Héroe Nacional José Martí, al conmemorarse este 28 de enero el aniversario 173 de su natalicio, en el año del centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

