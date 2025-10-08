Evocación a Fidel (Fidel y Che Guevara)

Compartir en

Che Guevara, la Argentina/ con su parto natural/ le parió un hijo inmortal/ a La América Latina/, hoy con sus pasos camina/ junto a Fidel nuestro Che, y tiemblo desde que sé/ que con su andar tan despierto/ que el Che Guevara no ha muerto/ ¡Está con Fidel: De pie![1]

Como concebir la muerte/ en un hombre que está vivo/ siempre esperando cautivo/ si la injusticia se advierte, su paso resuena fuerte, su estatura se agiganta, su palabra se levanta/ mientras con gesto viril/ desde su mano el fusil/ truena de justicia y canta.

América está de pie/ de Argentina hasta Bolivia/ donde todavía “tibia”/ corre la sangre del Che/, al Che Guevara se ve/ en una nueva trinchera/ y, en la andina cordillera/ él abre un nuevo camino/ con Chávez, Sucre, Sandino/ y “Tania la Guerrillera.”

De Argentina hasta el cubano/ suelo lo trajo su hombría/, el honor y la hidalguía/ de internacional y humano/, luego el pueblo boliviano/ víctima de la opresión/ conoció de su actuación/ por lo que la vida diera/ y hoy es escudo y bandera/ de nuestra revolución.

Médico y sastre: Dos vidas/ en la sangre, en el honor/ en la amistad y el dolor, almas curadas, vestidas/ hoy sentimos mil heridas-/ dijo Fidel- por su ausencia/ simbiosis de inteligencia/ de confianza en el presente/ y que en el pueblo se siente/ porque honran con su presencia.

Decir Camilo y Guevara/ es rotar el calendario/ y en medio del escenario/ hay un fusil que dispara, surge la idea más clara/ llevando nuevas cuartillas/ y la crueldad de rodillas/ tiembla por si en el futuro/ del mar bravío y del Yuro/ surgieran nuevas guerrillas.

El Che fue firme y humano/ desde sus luchas de ayer/ y está presente su ser/ con Fidel como un hermano/ de un paraje boliviano /recobramos su presencia/ y con esa transparencia/ que en toda la vida usara/ duerme inquieto en Santa Clara/ para desmentir su ausencia.

Por: Jesús Fuentes Águila / MSc. Profesor Auxiliar en la Facultad Universitaria del PCC, y en la Universidad de Cienfuegos. Con estas décimas continúa la serie “Evocación a Fidel” para rendir homenaje a su legado, en el tránsito al Centenario.

[1] Verso tomado de Jorge Sosa, Parranda campesina. Villuendas. Octubre, 2015. Aniversario de la caída del Che.

