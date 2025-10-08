Avanza ONAT de Cienfuegos en el cobro de la deuda tributaria

Compartir en

La Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) en esta provincia del centro-sur avanza en el trabajo de la deuda tributaria, que se desarrolla en toda Cuba, como parte de la obligación de pago pendiente adquirida por personas naturales y jurídicas con el Estado.

Informa la Subdirectora de la ONAT Provincial, la Máster Suany Jiménez González, que se dejan de pagar total o parcialmente los impuestos, contribuciones, tazas, multas o plazos fijados en la Ley 113 del Sistema Tributario Cubano alcanzando un potencial de deudas de 320 millones, 11 mil 140 pesos encontrándose el cobro al 65 por ciento.

“El listado de las personas naturales, afirma, que se identifican con deuda asciende a tres mil 673 contribuyentes. El 42,2 por ciento corresponde a personas jurídicas y el 57,8 por ciento a personas naturales”.

Acción que demanda una gestión constante para alcanzar el cobro unido al enfrentamiento al delito y a las conductas evasoras, que recientemente culminaron el IV Ejercicio Nacional y lograron cobrar en esta provincia de Cienfuegos, más de 18 millones de pesos, con una efectividad del ciento por ciento.

“Nos falta mucho por hacer, comenta Suany, pero ya son más los que van entendiendo la importancia que tiene mantener al día los pagos para garantizar el acceso definitivo a los servicios públicos y fortalecer la economía nacional”.

