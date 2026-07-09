Etiopía pide acciones concretas a favor de formación médica en África

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Etiopía pidió a África transformar los compromisos de la Conferencia MedEDAfrica 2026 en acciones concretas para construir una fuerza laboral resistente y preparada, capaz de satisfacer las necesidades en evolución del continente, destacó hoy la Ethiopian News Agency.

Al clausurar a Conferencia Promover la Educación Médica en África (MedEDAfrica 2026) celebrada en Addis Abebadel 6 al 8 de julio, la ministra de Estado de Salud etíope, Sahrela Abdullahi, consideró que África debe acelerar las reformas en la educación médica.

Abdullahi enfatizó particularmente la necesidad de adoptar la innovación, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y las soluciones lideradas por el continente para construir sistemas de atención sanitaria más fuertes y resistentes.

Instó a los participantes a garantizar que las ideas y los compromisos adquiridos durante la conferencia se traduzcan en reformas prácticas dentro de sus instituciones, ministerios y asociaciones profesionales.

Señaló que la conferencia fomentó una comprensión compartida de los desafíos más apremiantes de la fuerza laboral de salud de África, incluida la escasez crítica de profesionales, distribución desigual entre países y regiones y brechas persistentes entre la educación y las demandas cambiantes de los sistemas médicos.

La ministra de Estado etíope explicó que abordar estos desafíos requiere una mayor implicación africana, colaboración regional, inversión en innovación y, entre otros.

Lo más importante es la integración de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en la formación médica para preparar a la próxima generación de profesionales de la salud, aseveró.

Al destacar la experiencia de Etiopía, mencionó la ampliación significativa de la capacitación médica especializada al tiempo que brinda oportunidades educativas para estudiantes de países africanos vecinos.

También se comprometió a reforzar el compromiso de su país de fortalecer la capacidad de salud del continente a través de la cooperación regional.

Por su parte, el presidente del Consorcio de Escuelas de Medicina en África (Comsa), Lionel Green-Thompson, afirmó que la conferencia reforzó la colaboración entre las escuelas de medicina de África al crear una plataforma para intercambiar experiencias y desarrollar enfoques innovadores para formar profesionales calificados, adaptables y competentes.

Green-Thompson declaró que las discusiones se centraron en aprovechar la tecnología, fortalecer la ética en la práctica médica, promover la educación basada en competencias y ampliar las asociaciones entre las instituciones médicas africanas.

Bajo el lema «Preparar a la fuerza laboral de salud africana para un futuro incierto: aprovechar asociaciones, tecnología, innovación y liderazgo», MedEDAfrica 2026 reunió a ministros de salud, educadores, investigadores, responsables políticos y estudiantes para trazar un camino común hacia el avance de la educación médica en África.

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