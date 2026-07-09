Siria celebra decisión de EEUU de retirarla de lista del terrorismo

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Siria celebró hoy el anuncio de Estados Unidos sobre el inicio de los trámites para revocar su designación como Estado patrocinador del terrorismo, vigente desde 1979, y consideró la medida un avance importante en las relaciones bilaterales.

El Ministerio sirio de Asuntos Exteriores expresó en un comunicado su satisfacción por el anuncio de Washington, tras las conversaciones celebradas el miércoles en Ankara entre el presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La Cancillería puntualizó que Siria acoge con beneplácito el inicio de los procedimientos para derogar la ley que la designa como Estado patrocinador del terrorismo, así como la notificación enviada por el presidente estadounidense al Congreso sobre su intención de dar ese paso.

Según el ministerio, la medida representa un avance importante en el curso de las relaciones sirio-estadounidenses, basadas en el diálogo, el respeto mutuo y los intereses compartidos.

La cartera afirmó que la eliminación de esta designación, junto con el levantamiento de las sanciones, contribuirá a mejorar las oportunidades de recuperación económica, crear el entorno necesario para la reconstrucción y fomentar el comercio y la inversión.

Agregó que esos pasos servirán a los intereses del pueblo sirio y apoyarán la seguridad y la estabilidad en la región.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el miércoles que Trump notificó formalmente al Congreso la intención de su administración de revocar la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo.

Rubio declaró que la notificación inicia el plazo de 45 días previsto para el Congreso antes de que la medida pueda entrar en vigor.

El jefe de la diplomacia estadounidense calificó la decisión como otro paso histórico del presidente Trump para brindar al pueblo sirio la oportunidad de un futuro mejor.

La medida se produjo tras la reunión entre Trump y Al-Sharaa en Ankara, en el marco de la cumbre de la OTAN, donde el mandatario estadounidense anunció su intención de retirar esa designación a Siria.

Aunque la mayoría de las sanciones contra Siria fueron levantadas tras el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Asad, el país permanece desde 1979 en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo.

Expertos y funcionarios sirios y estadounidenses consideran que esa designación constituye uno de los principales obstáculos que aún enfrenta la recuperación de la economía siria.

Estados Unidos incluyó a Siria en esa lista durante el mandato del difunto presidente Hafez al-Assad, bajo el argumento de que Damasco prestaba apoyo reiterado a grupos designados como terroristas por Washington.

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