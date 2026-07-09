Buscar salidas, desde la industria nacional, a problemas estratégicos del país y a la defensa

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El Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a miembros del Consejo de Ministros, recorrió este miércoles áreas de una fábrica destinada a aplicaciones energéticas y constructivas, situada en capital del país, perteneciente a la industria cubana.

La instalación transita hacia una nueva etapa de desarrollo con el propósito de convertirse en polígono industrial especializado a partir de su crecimiento sostenido, expansión constante y la diversificación de sus producciones.

La unidad trabaja para ofrecer soluciones en dos sectores de alto impacto, – el energético y el constructivo-, en un escenario que requiere de mucha creatividad e inteligencia, para aportar al desarrollo sostenible nacional.

En su recorrido por áreas de la instalación, el mandatario intercambió con dirigentes e integrantes de ese colectivo, e igualmente constató cómo marchan la fabricación de paneles solares y de la línea de paneles de poliestireno expandido con malla electro solada.

A ambos propósitos se suman otros productos y servicios complementarios, para contribuir a incrementar el valor agregado de estas producciones y aprovechar las oportunidades en sectores de elevado crecimiento.

Trascendió que, durante el actual año, esta industria destinada a aplicaciones energéticas y constructivas, ha logrado concluir alrededor de 3 mil 200 paneles solares, además de baterías e inversores lo cual le permite proyectar nuevos objetivos, y con las experiencias adquiridas incrementar gradualmente sus entregas en unidades.

En la perspectiva inmediata, está beneficiar la creación de parte de la infraestructura en el país para mantener la vitalidad de vehículos eléctricos, vinculados a la prestación de servicios básicos a la población.

Al propio tiempo, por los requerimientos de la economía nacional, la unidad tiene como propósito responder a otras necesidades estratégicas para garantizar las cadenas de frío, la distribución de alimentos y diferentes aplicaciones tecnológicas.

En el orden constructivo, Miguel Díaz-Canel, pudo conocer durante su recorrido, sobre la producción de paneles de poliestinero expandido con malla entre solada, una solución económica altamente eficiente en el proceso de construcción de viviendas, porque permite ahorrar cemento y acero.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido, acompañado por los miembros del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz; y el Ministro de las FAR, el General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, indagó acerca de la labor del colectivo para avanzar en el revestimiento de inmuebles construidos con contenedores marítimos, refrigerados y edificaciones hasta tres niveles.

Por el deterioro del fondo habitacional del país y la alta demanda de viviendas a nivel nacional, la unidad dedicada a la búsqueda de aplicaciones energéticas y constructivas perteneciente a la industria cubana, respalda además la reconversión de contenedores marítimos para convertirlos en viviendas, y contenedores refrigerados alimentados por energía fotovoltaica, capaces de operar incluso en condiciones de déficit energético.

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