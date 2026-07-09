Reporta Etecsa incremento de afectaciones móviles por fallas eléctricas

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La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) informó hoy que las interrupciones del servicio eléctrico provocaron un aumento de las afectaciones en la red móvil, con repercusión en la estabilidad de las radiobases y la calidad de las comunicaciones.

La entidad explicó desde su perfil en la red social Facebook que los cortes de energía y las fallas en grupos electrógenos limitaron la capacidad de respaldo de los sistemas, generando zonas de silencio temporal y dificultades en la cobertura, especialmente en áreas de alta densidad de usuarios.

Según la compañía, las contingencias energéticas redujeron la disponibilidad de los equipos y afectaron la continuidad del servicio.

Ante esa situación, Etecsa reforzó medidas de mitigación, y sus especialistas laboran permanentemente para garantizar la disponibilidad del servicio.

Paralelamente, la División Territorial de Etecsa en Artemisa anunció que, a partir del 17 de julio de 2026, se ejecutará un cambio tecnológico en el municipio cabecera, consistente en sustituir los dígitos iniciales 4936 por 4906 en determinados números telefónicos. La modificación será informada oportunamente a cada cliente implicado.

El ajuste permitirá mejorar la calidad de los servicios de telefonía fija en el territorio y ampliar la contratación de nuevas prestaciones de voz y datos.

La empresa ofreció disculpas por las molestias que pueda ocasionar y solicitó a los usuarios comunicar puntualmente la variación a quienes suelen llamarles desde otras provincias o desde el extranjero.

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