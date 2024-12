El yate Granma y la promesa de la victoria (+Multimedia)

Tiempo de lectura aprox: 42 segundos

El yate Granma tocó tierras cubanas el 2 de diciembre de 1956, luego de una travesía de ocho días desde Tuxpan, México. No solo de 82 hombres venía lleno el barco, también de temores y valentías que hicieron posible el triunfo revolucionario el 1ro. de enero de 1959.

Había zarpado el 25 de noviembre, a la 1:30 a.m. navegaba por el río Tuxpan, con las luces apagadas, y los expedicionarios escondidos y en silencio, pero muy emocionados.