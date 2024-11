El presidente Joe Biden autoriza el suministro de minas antipersonales a Ucrania

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 4 segundos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden aprobó el envío de minas terrestres antipersonal a Ucrania, según informaron funcionarios de su Administración a varios medios estadounidenses.

La decisión de Joe Biden está enmarcada en su plan de armar a Ucrania antes de abandonar el poder en dos meses.

Se trata de un tipo de armamento prohibido por los más de 160 países firmantes del tratado de Ottawa, incluidos los de la Unión Europea y Ucrania, pero ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia forman parte de él.

🚨 #Biden approves antipersonnel #mines for #Ukraine, undoing his own policy.

🚨 More than 160 countries have signed an international treaty banning their use, noting that the indiscriminate weapons can cause enduring harm to civilians.

🚨 Neither #Russia nor the United States… pic.twitter.com/SAtCF7EtgN

— Valentin Erikson (@eriksonvalentin) November 20, 2024