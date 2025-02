El juego de la memoria a la fiesta del libro

Compartir en

Tal como advierte el profesor universitario, ensayista, investigador y crítico literario Virgilio López Lemus, el libro El juego de la memoria “hay que abrirlo con la cautela del que va a leer una poesía bien pensada antes que adquiriese su rango de escritura”.

Pues se trata de una de las novedades de la Editorial Letras Cubanas en esta XXXIII Feria Internacional del Libro de La Habana, cuyo autor es el destacado escritor espirituano Edel Morales Fuentes, radicado actualmente en Uruguay, y a quien el propio Virgilio calificara de “poeta experto”.

Por cierto, el más grande evento cultural de Cuba este año está dedicado a López Lemus, el que tuvo a su cargo la nota preliminar o prólogo de “El juego…”, además de ser el presentador del volumen, junto a Yessica Arteaga Ibal, subdirectora editorial de Letras Cubanas, este 20 de febrero, en horas del mediodía, en la Sala José Lezama Lima, del Parque Histórico Militar Morro-Cabaña.

A propósito del acontecimiento, en exclusiva, 5 de Septiembre, dialogó con Edel Morales, sobre la presente edición y planes futuros.

¿El juego de la memoria y Bajo el árbol del mango son títulos de un mismo signo? ¿Cuál de los dos prefieres?

“Son libros distintos y, con toda certeza, ‘El juego de la memoria’ es muy superior. ‘Bajo el árbol del mango’ es una primera aproximación, y su zona más costumbrista, por así decirlo, al mundo de la décima espinela, que había conocido y disfrutado desde niño en los campos de Las Villas, pero nunca había escrito.

“Nació de una incisiva pregunta del maestro Roberto Manzano en uno de sus cursos de creación poética en el Centro Cultural Dulce María Loynaz y se publicó hace ya unos cuantos años en la editorial canaria Benchomo.

Luego de ser revisado en parte y en parte rescrito, es ahora la primera sección de las tres que contiene ‘El juego de la memoria’. A esta edición que publica Letras Cubanas le he dado algunas vueltas nuevas con cierto tiempo y debe ser la versión definitiva de este libro, antes tuvo otras, digitales o escasas, en las ediciones Loynaz, Citmatel y Primigenios”.

¿La elección de la décima responde al gusto estético o es una deuda con el género o del propio autor?

“El tipo de décima que abre ‘El juego de la memoria’ es una décima en mi estilo habitual de escritura poética, al menos eso dijo desde temprano Manzano y yo le creo. Luego el libro avanza en un proceso de deconstrucción de la estrofa que puede deparar al lector cómplice experiencias deslumbrantes. Hay en ese libro unos cuantos textos que disfruto mucho haber escrito. He gustado de la décima siempre, pero antes de estos libros solo había publicado otros de poemas, un par de décimas y algún que otro soneto, por aquello de que para escribir verso libre hay que saber rimar y rimar bien”.

¿Dónde podría adquirirse El juego de la memoria?

“Como se ha informado la versión impresa será presentada el 20 de febrero como parte del programa de actividades de la editorial Letras Cubanas en la actual Feria Internacional. También se puede buscar en el Stand C 5 de la editorial en el área expositiva del propio evento. Me gustaría, en el plano personal, que aquellos amigos y seguidores que estén por allí se puedan hacer de un ejemplar del libro y degustar esos textos. Supongo que algunos volúmenes lleguen luego a las librerías de La Habana y de otras provincias. También está disponible como ebook”.

En un artículo publicado en La Jiribilla, Virgilio López Lemus afirma “más que clasificar este libro como un decimario, hay que decir que es simplemente, o con ardiente complejidad, un libro de poemas”, ¿coincide con tal criterio?

“Sí, claro, es sin ninguna duda un libro de poesía, y ojalá que se sostenga en el tiempo ‘con ardiente complejidad’, como asegura el buen Virgilio. Él lo conoce bien, lo leyó desde su primera versión y el libro lleva un texto suyo a manera de prólogo, no sé si es el mismo que publica La Jiribilla, pero probablemente sí.

“Comoquiera que el doctor López Lemus es un profundo conocedor de la poesía en cualquiera de sus estructuras y tal vez el más agudo estudioso de la décima con que contamos en el idioma, me parece suficiente que él afirme y fundamente que El juego de la memoria es un libro de poemas para estar de acuerdo y no intentar añadir yo más argumentos”.

Además de escribir, ¿en qué otros proyectos culturales está involucrado Edel?

“Con otras personas animé en los últimos años un ciclo cultural bajo el nombre Todo mezclado, que incluía muestras de todas las artes y combinaba referentes culturales cubanos y uruguayos. Lo he disfrutado y me ha parecido útil. Ahora mismo lo veo como un proyecto en estado de hibernación. Su última presentación fue en la Fundación Mario Benedetti en septiembre pasado. En lo personal, he participado como autor de la Feria del Libro de Montevideo, he impartido alguna que otra conferencia aquí o allá, hago de jurado en algún que otro concurso, y como poeta he sido invitado y he leído en el Mundial Poético de Montevideo, en el encuentro Esteros, en Movimiento aBrace, en la Noche de las Librerías, y en varias de esas tertulias a veces medio ‘underground’ que animan los atardeceres y las noches en casas y cafés de Montevideo”.

La preferencia por manifestarse, desde el punto de vista creativo, entre la poesía y la prosa ¿responde a situaciones circunstanciales del reflejo de la realidad?

“Depende del tono que adquiere la imagen que ha provocado la necesidad de escribir. Es eso, creo, el tono, lo que marca la preferencia o el modo de encarar la escritura. Luego hay realidades que necesitan explicarse, explorarse, esclarecerse, ampliarse incluso. Ahí fluye con más intensidad la prosa que la poesía”.

Ahora mismo, para preguntarlo en buen criollo, ¿que está cocinando Edel Morales en la creación literaria?

“Siempre algunos versos aparecen a la vista de un poeta y luego algunos llegan a ser poemas. Eso me ocurre de tarde en tarde en estos años. Pero por ahora leo y escribo más en prosa, tanto narrativa como ensayística. A ver si consigo concluir un breve ciclo de novelas muy engarzadas entre sí, y un par de ensayos que me animan a pensar la historia, la vida y la creación literaria”.

