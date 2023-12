“Doloroso e indignante”: Lamentan la muerte de reconocido poeta palestino en bombardeo israelí

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 8 segundos

El reconocido poeta y académico palestino Refaat Alareer ha muerto junto a varios miembros de su familia en un ataque aéreo de Israel contra la vivienda en la que se refugiaba, en el sur de la Franja de Gaza.

Alareer, de 44 años, daba clases de literatura inglesa en la Universidad Islámica de Gaza y era cofundador del proyecto ‘We are not numbers’ (‘No somos números’), que enlaza a jóvenes del enclave palestino con autores en el extranjero que les ayudan a escribir en inglés sobre su realidad.

“El asesinato de Refaat es trágico, doloroso e indignante. Es una gran pérdida”, lamentó su muerte Ahmed Alnaouq, cofundador del proyecto literario.

Dr Refaat Alareer @itranslate123 has been assassinated now by Israel. Refaat is one of the founders of @WeAreNotNumbers and a very good friend. He authored many books and wrote tens of stories about Gaza.

Refaat’s assassination is tragic, painful and outrageous. It is a huge… pic.twitter.com/kaCbtgmgdz

— Ahmed Alnaouq (@AlnaouqA) December 7, 2023