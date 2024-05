Culminan Servicio Militar Activo jóvenes de Cienfuegos

Compartir en

Omar Lima Riquelme es uno de los jóvenes que recibió el licenciamiento del servicio militar activo. Luego de su paso por el batallón de infantería perteneciente a la Región Militar Cienfuegos concluye una etapa de múltiples aprendizajes.

“Para mí el servicio militar activo no es solo cumplimiento de una ley, se trata de una cuestión de principios, sacrificio y voluntad. Creo que es esencial para todos los jóvenes pasar por estas vivencias porque aprendemos las técnicas y los procedimientos para defendernos militarmente, que es la mejor manera de evitar la guerra. Reconozco que en lo personal, mi paso por las filas me enriquece porque al terminar soy capaz de defender a mi familia y de saber cómo actuar en situaciones difíciles no solo en la guerra si no también en la vida”, explicó Lima Riquelme. Es este el mismo caso de sus compañeros, que junto a él también culminan la vida militar.

El acto de licenciamiento estuvo presidido por el Primer Coronel Ivey Lima Moya, jefe de la Región Militar, el primer Coronel Miguel Ángel Chávez Moreno, jefe de organización y personal del Ejército Central y Lázara Suárez Argudín, miembro del Buró Provincial del Partido en la provicia. El encuentro fue desarrollado en el Museo Naval del territorio, para rendir homenaje a los mártires del 5 de septiembre.

Desde este momento, los jóvenes cienfuegueros que culminan el SMA forman parte de la Reserva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

