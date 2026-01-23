Díaz-Canel felicita a To Lam por su reelección

Compartir en

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy a To Lam por su reelección como secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

En la red social X, el también presidente cubano, transmitio en nombre de su Partido “las más sinceras felicitaciones al querido compañero To Lam”, al tiempo que le deseó “nuevos éxitos en la conducción de esa hermana organización política”.

En la publicación de este viernes, Díaz-Canel, reafirmó la voluntad de continuar profundizando los vínculos interpartidistas, los cuales calificó de “excelentes”.

El Primer Secretario del CCPCC, al ponderar las relaciones destacó que están fundamentadas en “la hermandad entre ambos pueblos y el legado de nuestros líderes históricos, #Fidel y Ho Chi Minh”.

El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) reeligió hoy por unanimidad al miembro del Buró Político y del Secretariado To Lam como secretario general de esa organización.

La información se dio a conocer en la sesión de clausura del XIV Congreso Nacional del PCV, que desde el lunes último transcurrió en Hanoi con el lema “Unidad-Democracia-Disciplina-Avance-Desarrollo”, en concordancia con la entrada de la nación indochina en una nueva era de prosperidad.

