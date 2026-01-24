Debaten en Cienfuegos acciones para implementar Ley del Sistema Deportivo Cubano

Compartir en

Con el objetivo de trazar la hoja de ruta para la aplicación efectiva de la Ley 179/2025 del Sistema Deportivo Cubano (SDC), la cual entró en vigor el pasado 13 de enero y se hará firme el próximo 13 de mayo, se desarrolló en Cienfuegos un debate multisectorial sobre el plan de acciones para implementarla.

La reunión, dirigida por Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), acompañado por Karel Luis Pachot Zambrano, director jurídico de la institución, congregó a autoridades provinciales, directivos deportivos, y representantes de otras instituciones para analizar los alcances y mecanismos de implementación de la nueva legislación.

Durante el debate, Fornés Valenciano subrayó que el éxito de la Ley dependerá de la capacidad de concertación y del trabajo coordinado entre todas las instancias.

Faustino Heredia Machado, metodólogo nacional de Organización y Promoción Deportiva, quien también participó, destacó que se discuten cerca de 35 acciones a ejecutar en los territorios para implementar la normativa. Señaló entre los principales alcances la reincorporación de las escuelas de preiniciación deportiva, de la Escuela Superior de Preparación de Atletas (ESPA), y la identificación de la figura “personalidad deportiva” en los territorios.

Según afirmó si “hacemos todo lo que dice la Ley, si le damos la oportunidad a toda la población de practicar deportes de forma consciente y los nuevos actores económicos junto con los estatales contribuyen a brindar un mejor servicio, ello se traducirá en mayor salud y bienestar, en una población más sana, en mejores talentos y en la recuperación de los campeones que teníamos a nivel internacional”.

UNA LEY PARA REORDENAR Y POTENCIAR EL DEPORTE NACIONAL

La Ley 179/2025 establece el marco jurídico integral para el SDC, al que identifica y conceptualiza como el conjunto de órganos, entidades, instituciones, actores sociales y relaciones que, bajo la rectoría del Inder, desarrollan de forma sistémica las actividades de deporte, educación física, recreación y actividad física en todo el territorio nacional. Sus fundamentos se enraízan en el carácter humanista, inclusivo y formativo del deporte cubano, con el objetivo esencial de contribuir a la formación integral de los ciudadanos y al incremento de su calidad de vida.

Esta norma establece los objetivos, principios y niveles de organización del SDC, los cuales se estructuran en los niveles nacional, provincial y municipal. Además, define con claridad los componentes institucionales y personales que lo integran, desde las estructuras estatales hasta las asociaciones y federaciones deportivas.

Un aspecto relevante es la actualización del régimen de participación deportiva y la descentralización de su programación, lo que otorga mayor autonomía a los territorios para adaptar la oferta a sus realidades. Asimismo, reconoce la condición de deporte nacional, deportes priorizados y programas nacionales masivos, mientras prioriza la regionalización de los deportes para un desarrollo más eficiente de los talentos.

Abarcador e inclusivo, el documento legal potencia la plena inserción de las personas en situación de discapacidad, en tanto refuerza la concepción y ejecución de la Educación Física y el programa Deporte para Todos.

Otro detalle significativo está en que reconoce el papel de los demás actores sociales y económicos en el desarrollo deportivo y detalla los derechos y deberes de todos los sujetos participantes, con especial énfasis en la calidad de la atención a atletas, personal técnico, árbitros, jueces, voluntarios, glorias y personalidades del deporte.

Este proceso de discusión del plan de acciones se está desarrollando en todas las provincias, con la finalidad de que el Sistema Deportivo Cubano inicie, a partir del 13 de mayo, un nuevo camino de crecimiento en un panorama más descentralizado, inclusivo y atemperado a las circunstancias actuales de la sociedad cubana.

