Evalúa ASDI en Cienfuegos proyecto CIENPINOS

En la Universidad de Cienfuegos (UCf) tuvo lugar este jueves en la tarde, la bienvenida oficial a funcionarios de la Agencia Sueca Internacional para el Desarrollo (ASDI), división de América Latina, auspiciadores de un proyecto sobre Gobernanza Climática Municipal y Producción Agroforestal Sostenible de Alimentos con bajas Emisiones y Adaptadas al cambio climático, que se desarrolla en Cienfuegos y Pinar del Río (CIENPINOS), desde sus respectivas universidades. ¿El Objetivo? Apreciar in situ los avances del proyecto y certificar sus acciones.

La Dra. C Orquídea Urquiola Sánchez, rectora de la Universidad, tras ofrecer una panorámica sobre el centro de altos estudios, y la acogida de CIENPINOS en el programa académico de UCf, inició el encuentro, en el que participaron, además, científicos e investigadores del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), de Costa Rica; de la Estación Experimental Indio Hatuey, así como el equipo coordinador del proyecto en Cienfuegos.

El Dr. C Yhosvanni Pérez Rodríguez, representante acá de CIENPINOS Cienfuegos, presentó los resultados del Proyecto, en un orden cronológico, ponderando la validez de la cooperación internacional, cuando la ciencia se coloca en la mira del desarrollo.

Dos municipios de este territorio, Cumanayagua y Abreus, resultaron los “polígonos de prueba” para la implementación, que no aporta recursos, pero sí consejería, asesoramiento técnico y capacitación en la cría y desarrollo del ganado caprino, y el manejo de los ecosistemas diversos con los que se relacionan, en los que se vinculan con climas, sequía, cercanía a la Ciénaga de Zapata, en el caso de Abreus, entre otros, con productores que mixturan juventud y experiencia en las lides de la producción de carne y alimentos, de imperiosa y urgente necesidad en las circunstancias actuales.

Con el Dr. C Roberto Yasiel García Dueñas, director de Calidad de UCf, y miembro del equipo CIENPINOS Cienfuegos, aportó la visión desde las Ciencias Sociales, al tiempo que abundó sobre la experiencia de incorporarlo a la Estrategia de Desarrollo Territorial de la provincia (el claustro académico de esta alma mater funciona como consejo asesor), tema que generó contenido para dos tesis de doctorado; maestría, y trabajos de diploma de estudiantes egresados de carreras afines a la Agronomía.

Ludvig Halgren, oficial del programa de ASDI para CIENPINOS; y Joanna Rocco, funcionaria de la Agencia, así como la Dra. C Tania Sánchez Santana, directora nacional del proyecto, debatieron en torno a los resultados preliminares mostrados en el encuentro, que apreciarán in situ al visitar a los productores e intercambiar en torno a las experiencias obtenidas tras la asesoría científica de la Universidad de Cienfuegos, el aporte de esta institución al desarrollo y la innovación, locales: el camino. Que no va de sembrar pinos, sino de aportar proteínas al plato diario y proteger el ecosistema.

