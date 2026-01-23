Aduanas de Cuba y China facilitan operaciones e intercambio comercial

El acuerdo que responde al programa de Operador Económico Autorizado (OEA) se enmarca en las modificaciones introducidas por el reciente Decreto-Ley “De Aduanas” de Cuba, cuyas disposiciones entrarán en unos 90 días.

La actualización normativa busca equilibrar facilitación y control en los procesos aduaneros e incorpora formalmente la figura del OEA para operadores del comercio exterior y la logística.

Cordovés Reyes destacó en su cuenta de la red social X que el entendimiento bilateral representa una “oportunidad excepcional” para el comercio y otorga nuevas bondades a las operaciones entre ambos países.

«Esta visita ha contribuido de manera significativa a consolidar los lazos entre ambas instituciones que son una muestra clara de la hermandad que une a nuestros pueblos e impulsa cuanto hace la Aduana Socialista por afianzar su labor desde el profesionalismo y la excelencia», escribió el sitio de la Aduana cubana en su cuenta de Facebook.

La Embajada de Cuba en China confirmó que el acuerdo fortalece los lazos institucionales y refleja la hermandad entre los pueblos cubano y chino.

La isla publicó recientemente en Gaceta Oficial el Decreto-Ley 108 de Aduanas, norma integral que actualiza el marco legal tras 30 años y mantiene los beneficios vigentes para importaciones no comerciales.

Entre los aspectos novedosos está la incorporación formal de la ventanilla única electrónica, el intercambio digital de información con otros organismos y la figura del Operador Económico Autorizado, programa de la Organización Mundial de Aduanas que ya cuenta con dos certificados y tres en proceso en Cuba.