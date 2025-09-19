Dialogó presidente de Cuba con secretario permanente del SELA

Compartir en

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un encuentro con el Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Lesly David, informó hoy el mandatario en su cuenta de la red social X.

Fue un gran placer recibir al embajador Lesly David* en ocasión de su primera visita como Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA),escribió.

Le ratifiqué el compromiso de Cuba con este importante mecanismo para avanzar hacia la necesaria integración entre los países de nuestra región, agregó.

El SELA es un organismo regional intergubernamental, con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 28 países de América Latina y el Caribe. La entidad fue creada el 17 de octubre de 1975, mediante el Convenio Constitutivo de Panamá

