Dialogó presidente de Cuba con secretario permanente del SELA

Prensa Latina
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un encuentro con el Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Lesly David, informó hoy el mandatario en su cuenta de la red social X.

Fue un gran placer recibir al embajador Lesly David* en ocasión de su primera visita como Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA),escribió.

Le ratifiqué el compromiso de Cuba con este importante mecanismo para avanzar hacia la necesaria integración entre los países de nuestra región, agregó.

El SELA es un organismo regional intergubernamental, con sede en Caracas, Venezuela, integrado por 28 países de América Latina y el Caribe. La entidad fue creada el 17 de octubre de 1975, mediante el Convenio Constitutivo de Panamá

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

