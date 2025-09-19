Silvio Rodríguez en concierto hoy en la escalinata

Compartir en

Silvio Rodríguez iniciará hoy una gira que lo llevará a cinco países de Latinoamérica con un concierto en la escalinata de la Universidad de La Habana, a las 19 horas.

El autor de Ojalá anunció en sus redes sociales que este concierto incluirá temas conocidos de su amplia obra y otros contenidos en la más reciente producción discográfica Quería saber.

Luego de 20 años el fundador de la Nueva Trova en Cuba vuelve a la icónica escalinata con una convocatoria a los estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), y la esperanza de un mejor futuro.

Desde finales de este mes Silvio y los músicos que lo acompañan emprenderán la gira por Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

