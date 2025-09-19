Cuba y Venezuela han cuidado su unidad

Compartir en

«La visita de ustedes siempre es grata, reconfortante, es para nosotros una buena noticia y hoy dónde quiera que estén Fidel y Chávez habrá una sonrisa de satisfacción, de tranquilidad, porque hemos sabido como mantenernos unidos, porque la hermandad entre Cuba y Venezuela se fortalece cada día más».

Así lo aseguró Diosdado Cabello Rondón, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al intercambiar este jueves con el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), quien comenzó este jueves una visita oficial a la hermana nación.

El también ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela afirmó que «su visita aquí es fundamental para nosotros, para el pueblo, para el Partido» y trasmitió al dirigente partidista y a la delegación que lo acompaña, «la más cordial bienvenida» en nombre del legítimo presidente de este país, Nicolás Maduro Moros.

Cabello Rondón agradeció la solidaridad que siempre ha tenido Cuba con la Revolución Bolivariana y, por tanto, «nos contenta recibirlos como hermanos, como amigos». Durante todos estos años, dijo, hemos estado aprendiendo mucho de la historia de lucha del Partido cubano, de sus desafíos y de su resistencia frente al imperialismo.

Reiteró que Venezuela siempre se ha mantenido al lado de los pueblos que luchan por su libertad y subrayó que la cooperación con Cuba simboliza la hermandad entre naciones libres. «El enemigo es común desde siempre, pero ahora de una manera más voraz. El que se mete con Cuba se mete con Venezuela y viceversa», expresó.

