Día Mundial del Medio Ambiente: proteger la naturaleza que tenemos (+Galería)

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En una provincia como Cienfuegos, donde el mar define el paisaje, la economía y hasta el carácter de su gente, hablar sobre proteger medioambiental no es un simple ejercicio teórico ni un tema reservado solamente para especialistas. Es una necesidad urgente que toca la vida diaria de miles de cubanos.

Cuba ha sido reconocida durante décadas por mantener una política ambiental relativamente avanzada dentro del contexto latinoamericano. La existencia de instituciones científicas, programas de conservación y una legislación orientada a la protección de los recursos naturales demuestra que la Isla comprendió tempranamente la importancia de preservar su patrimonio ecológico.

En Cienfuegos, convivimos diariamente con una contradicción visible: poseemos una de las bahías más hermosas de Cuba, pero también una de las más vulnerables debido al impacto industrial y la acumulación de residuos sólidos. Aunque se han implementado programas de monitoreo y recuperación, muchos ciudadanos continúan percibiendo problemas relacionados con la contaminación de las aguas marinas y el deterioro de determinados ecosistemas costeros.

A ello se suma el desafío del cambio climático. Los huracanes son cada vez más intensos, las penetraciones del mar afectan comunidades costeras y la erosión amenaza playas y asentamientos humanos.

Con iniciativas importantes como “Tarea Vida”, se intenta enfrentar los efectos del cambio climático y proteger zonas vulnerables. Sin embargo, el éxito de cualquier política ambiental depende no solo de los planes gubernamentales, sino también de la capacidad real para ejecutarlos de manera sostenida. En muchas ocasiones, las limitaciones económicas dificultan la adquisición de tecnologías modernas para el tratamiento de residuos, la recuperación de infraestructuras hidráulicas o el control efectivo de las fuentes contaminantes.

Otro aspecto que afecta a nuestro país es que todavía persisten conductas sociales que evidencian insuficiente cultura ambiental. Los micro vertederos improvisados en barrios y carreteras, la quema de basura, la contaminación de ríos y costas, así como el uso irresponsable de recursos naturales, forman parte de una realidad cotidiana que contradice los discursos oficiales sobre sostenibilidad.

Diversos proyectos comunitarios en Cienfuegos han demostrado que la participación ciudadana puede convertirse en una herramienta poderosa para proteger el entorno. Jóvenes universitarios, investigadores, pescadores y vecinos han participado en jornadas de limpieza costera, campañas de reforestación y programas educativos dirigidos a las nuevas generaciones. El trabajo científico desarrollado por instituciones ambientales de la provincia también ha contribuido al monitoreo de ecosistemas marinos y a la búsqueda de soluciones para reducir el impacto humano sobre la bahía.

Aún queda mucho por hacer. La protección medioambiental necesita ocupar un espacio más visible dentro del debate público nacional. Tenemos la responsabilidad de abordar estos temas con profundidad, sentido crítico y compromiso ciudadano.

La defensa del medio ambiente no puede verse como un lujo reservado para tiempos de prosperidad económica. Precisamente en medio de las dificultades materiales que atraviesa el país, preservar los recursos naturales resulta estratégico para garantizar calidad de vida, soberanía alimentaria y salud pública.

La contaminación de una bahía, la pérdida de bosques o el deterioro de los suelos terminan afectando directamente la economía y el bienestar de la población.

La naturaleza ha demostrado durante siglos una enorme capacidad de resistencia, pero esa resistencia no es infinita. Cuidar el medio ambiente significa cuidar la nación misma. Y en ciudades como Cienfuegos, donde el mar forma parte de nuestra memoria y de nuestra vida diaria, esa verdad se vuelve imposible de ignorar.

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