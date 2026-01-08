Delcy Rodríguez: “Ningún agente externo gobierna a Venezuela”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 57 segundos

La presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la instalación del Estado Mayor Agroalimentario e Industrial y Comunal como una instancia estratégica para garantizar la soberanía alimentaria, y consolidar los proyectos de abastecimiento frente a las pretensiones de desestabilización externa lideradas por Estados Unidos.

La medida fue anunciada inicialmente por Rodríguez el domingo por la noche, durante el Consejo de Ministros n.° 757. Allí, detalló que el Estado Mayor tiene como objetivo central “garantizar y afianzar los proyectos de soberanía alimentaria y abastecimiento” frente a las tensiones políticas y presiones externas.

Esta Comisión se establece de forma simultánea a la creación de otra instancia de alto nivel, la comisión especial que buscará gestionar la liberación del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, y la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados durante la agresión militar perpetrada por el Gobierno de los Estados Unidos la madrugada del 3 de enero.

Durante su alocución, la presidenta encargada afirmó que el Gobierno Bolivariano dirige plenamente el país, “ningún agente externo gobierna a Venezuela” afirmó, resaltando que es la nación, “su gobierno constitucional y el poder popular” quienes conducen el destino de la nación. Además, ofreció un balance del año 2025 en materia agroindustrial del país.

Para el sector agroalimentario comunicó un crecimiento de 8.12%, para el sector agrícola crecimiento de 10,37%, con impacto directo en el PIB, mientras que para el sector agropecuario informó un crecimiento de 9%.

La Presidenta Encargada, anunció como meta para el ciclo 2026 la activación de 200.000 hectáreas destinadas a la producción comunal y conucos.

El objetivo principal es sustituir importaciones de leguminosas, tales como caraotas, frijol, mungo y soya, para garantizar la soberanía alimentaria.

Posteriormente, se orientarán los esfuerzos a exportar excedentes a Caribe y Suramérica. Este esfuerzo estratégico será coordinado por un equipo multidisciplinario. Lo integran Calixto Ortega (Vicepresidencia de Economía), Anabel Pereira (Economía y Finanzas), Alex Saab (Industrias), Luis Villegas (Comercio Nacional), Juan Carlos Loyo (Pesca), Carlos Leal Tellería (Alimentación), Julio León Heredia (Agricultura y Tierras) y Ángel Prado (Comunas).

Finalmente, Rodríguez subrayó que, tras satisfacer la demanda interna, Venezuela impulsará la exportación de sus excedentes. Esta estrategia busca robustecer el intercambio comercial con las naciones del Caribe y Suramérica, afianzando el modelo de desarrollo nacional.

Venezuela negocia venta de petróleo a Estados Unidos En la tarde del miércoles, Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) emitió un comunicado en donde informa de negociaciones para la venta de crudo con el estado de Estados Unidos. En un breve texto, la empresa hidrocarburífera estatal señala que la venta «de volúmenes de petróleo» se dan «en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países». En esa línea, el comunicado detalla que la venta del crudo se desarrolla «bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron», y aclara que la negociación se basa en «una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes». El mensaje de PDVSA llega luego del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anticipó una compra de entre «30 mil y 50 mil» millones de barriles de petróleo de Venezuela para luego venderlo a «precio de mercado». Esta compra se da en paralelo al bloqueo comercial y militar sostenido por Estados Unidos contra las exportaciones hidrocarburíferas venezolanas. Antes de ser secuestrado por órdenes de Donald Trump, el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que Venezuela estaba «lista» para inversiones estadounidenses como con Chevron, «cuando quieran, donde quieran y como quieran». Venezuela cuenta con la mayor reserva petrolera del mundo, estimadas en unos 300.000 millones de barriles. Esto representa cerca del 17 % de las reservas mundiales conocidas de petróleo. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ese país produce actualmente alrededor de un millón de barriles de crudo al día, aunque la exportación se vio reducida desde la implementación del bloque militar estadounidense iniciado a finales de agosto de 2025. Rubio revela la hoja de ruta de EE.UU. para Venezuela tras el secuestro de Maduro El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reveló este miércoles a la prensa la hoja de ruta de EE.UU. para Venezuela tras el ataque masivo sobre el territorio venezolano y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro. “El primer paso es la estabilización del país. No queremos que desciendan en el caos”, declaró el alto cargo. Para alcanzar dicho objetivo, afirmó que su país “tomará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo” y los venderán a precio de mercado. “Controlaremos cómo se distribuye ese dinero“, enfatizó. Luego, Rubio declaró que la segunda fase será la de “recuperación“, garantizando el acceso de Washington, Occidente y otros países al mercado venezolano. “La tercera fase será de transición”, concluyó, añadiendo que el plan ya había sido explicado a las autoridades venezolanas. Al mismo tiempo, el secretario de Estado se jactó de que Caracas no puede transportar su petróleo sin el permiso de las autoridades estadounidenses.”No pueden transferirlo a menos que lo permitamos, porque tenemos sanciones y las estamos aplicando. Esto representa una enorme influencia”, afirmó, hablando sobre el acuerdo entre Washington y la empresa petrolera venezolana PDVSA. (Con información de RT en Español y teleSur)

Visitas: 0