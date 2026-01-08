Cuba acusa a EEUU de promover un orden mundial basado en la fuerza

Compartir en

El canciller cubano alertó que sectores belicistas de EE.UU. están dispuestos a violar el derecho internacional con tal de imponer un orden mundial basado en la fuerza

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha advertido sobre la creciente influencia de sectores belicistas en la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a quienes calificó como “halcones” dispuestos a “violar cualquiera de las normas y principios del Derecho Internacional, instituidos tras siglos de barbarie”. “Uno de los actuales halcones del Presidente de EE.UU. habla sin titubeos de un orden internacional basado en la fuerza y el poder militar, recordando los peores años del despojo mediante la guerra”, ha escrito este miércoles Rodríguez en su cuenta de red social X.

Esta estrategia —ha proseguido el canciller cubano—no solo amenaza la paz global, sino que poner en riesgo “la vida de los miles de jóvenes estadounidense de bajos ingresos”, quienes son reclutados para combatir en guerras lejanas, lo que representa una traición directa a las “promesas electorales” de la Administración de Trump, al priorizar la violencia sobre la diplomacia y el respeto a la soberanía de los pueblos.

Uno de los actuales halcones del Presidente de #EEUU habla sin titubeos de un orden internacional basado en la fuerza y el poder militar, recordando los peores años del despojo mediante la guerra. Para ello, están dispuestos a violar cualquiera de las normas y principios del… pic.twitter.com/CkCPwzdrF7 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 7, 2026



Este pronunciamiento se produce en un momento delicado para las relaciones internacionales, donde muchos países observan con atención los movimientos belicistas de la Administración Trump y sus implicaciones para la seguridad global.

El sábado, fuerzas de Estados Unidos lanzaron un ataque en varias regiones de Venezuela y secuestraron al presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, luego los trasladó a Nueva York para juzgarlos. Mientras, Trump declaró que tomará el control de Venezuela, mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, justificó la ofensiva por el acceso a los “recursos y riqueza adicionales” del país.

Luego, en otra declaración polémica, Trump aseguró que Cuba había perdido su principal sostén económico con el colapso del flujo de petróleo venezolano, y que la caída del gobierno de la isla “parece inevitable”.

Ante esas afirmaciones, el canciller cubano acusó directamente a Trump de “mostrar desconocimiento total sobre Cuba” y afirmó que los cubanos están dispuestos a “dar sus vidas” para defender la soberanía nacional.

