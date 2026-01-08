Llega el arte y el teatro a Cienfuegos

Compartir en

Del 9 al 31 del presente mes se realizará la Jornada Villanueva para celebrar el 157 aniversario de los históricos sucesos que marcaron el teatro cubano con el eslogan “Todo un país en escena”.

En esta edición la jornada rinde homenaje especial al Teatro de Los Elementos, en su 35 aniversario, al Centro Dramático de Cienfuegos, en su 63 aniversario y al títere nacional Pelusín del Monte, en su 70 aniversario.

Los amantes del arte escénico podrán disfrutar de una gran variedad de actividades como puestas en escena, paneles y debates, lecturas dramatizadas, presentación de publicaciones, conferencias con expertos y exposiciones de atrezzo.

El municipio de Cienfuegos cuenta con dos eventos que fortalecen la cartelera de la celebración. El primero es Ciudad para Contar organizado por el actor Miguel Pérez Valdés, una actividad de narración oral estética y el segundo es Play BACK, una nueva manera de hacer teatro. Seis grupos teatrales presentarán una gran variedad de obras de su repertorio pasivo y activo durante la duración de jornada, las cuales son una representación de la cubanía.

El programa de las actividades de la Jornada Villanueva será compartido en las redes sociales del Consejo de las Artes Escénicas y por esta página de la Dirección Provincial de Cultura en Cienfuegos.

