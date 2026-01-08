Azumat Cienfuegos: pasajes de una historia en Revolución

Compartir en

La nacionalización de los centrales azucareros en 1960 trajo consigo un nuevo sistema de aseguramiento acorde a la estructura aprobada en aquel entonces. Las empresas azucareras y las industrias de Cienfuegos recibían los suministros directo desde la vecina región villaclareña de Sagua la Grande. Por su parte, lo necesario para la agricultura era proveído por Suministros Agropecuarios. Con la nueva División Política Administrativa de 1976 quedó constituida Cienfuegos como provincia. Tras ella, surgió la necesidad de crear una infraestructura logística provincial, que ofreciera a la industria azucarera recursos, insumos y los abastecimientos de todo tipo que les eran necesario.

Surgió así la entonces conocida Dirección de Aseguramiento, cuya oficina central radicaba en la calle Santa Clara y Prado. Los primeros almacenes fueron construidos en la barriada de Reina. Los que se encargarían de almacenar fertilizantes y herbicidas, se erigieron en un terreno yermo en la carretera hacia Palmira, frente a la conocida Planta de Gases Industriales. Aquella estructura inicial en general llevó como nombre Ramón Paz Borroto.

Justo en aquel terreno yermo en el kilómetro 8 y medio de la carretera de Cienfuegos a Palmira radica hoy la Sucursal Azumat Cienfuegos. Corría el año 1980 cuando un grupo de trabajadores liderados por Arsenio Villalobos Muñoz transformaron aquella inhóspita explanada, al dar vida a los primeros locales que son hoy la Sucursal Azumat Cienfuegos.

La dirección del desparecido Minaz implementó cambios para llevar servicios primarios y confort a la agroindustria azucarera y sus derivados. Fueron creadas entonces en aquel decenio de los 80 del pasado siglo XX las Unidades de Apoyo. Dichas entidades fueron vitales en el sostenimiento de la estabilidad laboral en el sector. Se crearon así servicios y ofertas de barbería, peluquería, talabartería, estomatología, carpintería, agromercado, comedor, cafetería y transporte. Según se refiere, en la Perla del Sur, todo ese aseguramiento inició con éxito en el mismo 1981.

En 1997 tras un proceso de reordenamiento y perfeccionamiento se constituyeron las Ucai subordinadas a Azugrup. En 2006 se introducen cambios nuevamente alcanzando la categoría de Empresa Comercializadora (Empaiia Provincial), nombre de aquella entidad que queda todavía en algunos como parte la corta duración de la memoria histórica. Su objeto era el mismo. Satisfacer la entrega de recursos de manera mayorista a la agroindustria azucarera. En el año 2011 el Consejo de Estado de la República de Cuba consideró necesario integrar al Ministerio del Azúcar como un organismo de la administración central del estado al Consejo de Ministros denominado AzCuba. Ello posibilitó el surgimiento el 3 de enero de 2011 de la Empresa Logística Azumat y dentro de ella la Sucursal Azumat Cienfuegos, que agrupó en un inicio a 305 trabajadores.

La sucursal cienfueguera cuenta con una red de almacenes en toda la provincia y servicio de transportación contratado o propio. Con el objetivo de garantizar todos los aseguramientos e insumos requeridos y contratados para las producciones y servicios del sistema AzCuba. Sus trabajadores tienen el orgullo de contar como principal cliente con el central 14 de Julio, donde radica su Agencia de igual nombre, industria que durante 9 años consecutivos se ha mantenido como la más eficiente del país. A su vez, la historia que atesora junto a su trayectoria la han convertido en un enclave del patrimonio material e inmaterial azucarero en la provincia.

De igual forma, los trabajadores de Azumat Cienfuegos llevan por su rica historia, la satisfacción de pertenecer a una empresa líder, en el aseguramiento a la producción azucarera. Que resguarda, además, en su propia historia y en su encargo social un tesoro invaluable de la identidad nacional cubana resguardado y proseguido en estos últimos 15 años de constituidos.

*Doctor en Ciencias Históricas. Especial para 5 de Septiembre.

