De La Calzada a Castillo: ¿movimiento errado de una feria?

Maida Estela Martell, vecina de Avenida 62 (Castillo) entre 45 y 47, amaneció el sábado último con el paso obstruido hacia el exterior de su vivienda. Sacos llenos de mercancía bloqueaban la puerta y en su pequeña cuadra, justo donde se ubica el corazón del Distrito Creativo La Gloria, único de su tipo en Cuba, un escenario variopinto distinguía la mañana.

La habitual feria agropecuaria que el último día de la semana ocupaba buena parte de la Avenida 64 (Calzada de Dolores), transcurrió en un espacio que para la mayoría resultó poco grato. “Aquí no se da buena. La calle es muy estrecha y hay mucha concentración. Los clientes machacando la mercancía, realmente estamos inconformes con la feria aquí”- afirmó uno de los vendedores quien supo del cambio al llegar al sitio de venta.

Para Caridad García, otra de las vecinas de la cuadra, también resultó sorpresa. A ella, como al resto de los moradores, los despertó el estridente sonido de los camiones y los pregones en medio del silencio y la tranquilidad de la madrugada, obviamente interrumpidos. “En la Calzada los consumidores tenían amplitud para moverse a los puntos donde iban a comprar. No sé por qué la cambiaron para aquí. Es demasiado público para tan poco espacio. Además dejan esto que mete miedo y esta siempre ha sido una cuadra de referencia” – refirió Caridad.

Aunque el asombro constituyó emoción colectiva otro de los comerciantes afirmó que “el cambio se viene anunciando hace rato por los inspectores y este sábado nos dijeron que ya era aquí. Esto afecta lo mismo a los vendedores como a la población. La Calzada es amplia e históricamente se ha hecho allí la feria. La gente no sabe para dónde coger . Yo siempre vendo tres tanques de puré y sólo he vendido la mitad de uno, porque no me encuentran”.

En ese afán por obtener en un entorno diferente los necesarios productos para la alimentación familiar acudieron los cienfuegueros a la principal feria de la urbe. Sin embargo muchos no hallaron en el tramo de Castillo lo que buscaban para completar su dieta. “Las mipymes las pusieron para la Plaza de los Guajiros” – dijo una anciana que se vio obligada a caminar varias cuadras para adquirir los cárnicos, comercializados en su mayoría por los nuevos actores económicos.

A las preocupaciones sobre el espacio, la variedad, los precios y la calidad de las ofertas, se suma otra de índole sanitario en la que existe coincidencia de criterios. “Hay mucho hacinamiento, estamos unos encima de otros” – expresó una vendedora y la apoyó su cliente.”Ahora hay muchas enfermedades contagiosas y aquí una gran aglomeración de personas. Creo que estas cosas las pueden vender en la semana, en las placitas de los barrios y que haya todo tipo de productos”.

Eugenio Pérez Estrada, es asiduo a la “feria de la Calzada”. Para él las nuevas condiciones y escenario “alimentan al carterista, al delincuente, a que la gente hable mal. La Feria se puede hacer en una plaza donde haya espacio suficiente, aunque sea un un poco más lejos”- dijo con ánimo de calmar su molestia.

Arte y belleza v/s indolencia y desorden

Una imagen peculiar resulta sello de muchas de las fachadas de un trayecto de la calle Castillo donde tiene sede el Proyecto Zona Creativa Trazos Libres. Más allá de los típicos colores en las paredes de viviendas y establecimientos, el frío concreto deviene en obra de arte.

Ello es fruto de las acciones de “Mural Infinito”, una iniciativa de Trazos Libres en el Distrito Creativo la Gloria, proyecto singular y novedoso en el país que pretende transformar a través de la cultura la vida de los cienfuegueros. Particularmente más de una decena de inmuebles lucen obras de artistas foráneos y otros de casa como Santiago Hermes, Irving Torres, Osmany Núñez y Alain Moreira, que recrean parte de la historia y tradiciones de ese barrio.

“Esto dañaría la imagen del Distrito Creativo” – dice Caridad refiriéndose a la feria. “Hemos logrado tener todo limpio y crear un ambiente muy acogedor. Aquí dejan ahora las cáscaras, el moño de las piñas, las tripas las calabazas. Afecta bastante porque ha sido un trabajo arduo el que ha hecho el proyecto”.

Por su parte Maida Estela también lamenta el deterioro de las creaciones pictóricas. “Los sacos de las viandas están pegados a las paredes que pintaron con tanto amor y con tanto cariño esos muchachos artistas, esos jóvenes creadores. Usted concibe que ese mural lindo de peces esté todo manchado de plátanos? Eso a quién le duele? Al que lo pintó, al que hizo su obra creativa allí”.

Aprobación por Castillo

Resulta innegable que en la Calzada de Dolores la feria constituye tradición. Esa emblemática arteria de la ciudad acoge el comercio agropecuario en la víspera de celebraciones como las de fin o inicio de año y también sábado tras sábado. A la Avenida 62 acuden cienfuegueros de todas las partes de la ciudad por la posibilidad de obtener allí los productos necesarios.

Citadinos como Leonel González y Teresita Stable Lazo tienen otras preocupaciones con respecto a la avenida en cuestión en horas de feria. “La Calzada es central en Cienfuegos. El tráfico se desvía y es muy estrecho el paso por la calle Cuba. Me parece que volviera para acá porque ayuda al tráfico de la Calzada. Aquí está relativamente cómodo” – expresa ella refiriéndose a la cuadra de Castillo.

Luis Zurbarán Ruíz es el presidente del Consejo Popular San Lázaro, demarcación a la que pertenece La Calzada de Dolores. Allí “había demasiadas irregularidades con el final de la feria. Luego de la 1:00 pm era muy complicado por la negativa de los comerciantes a retirarse. Ello entorpecía la labor de Comunales. Con esta variante pueden estar más tiempo porque no afecta el cierre de Castillo. Muchas personas están de acuerdo a que sea allí e incluso también en la calle Cuba hasta O’Donell o Gloria.”

Retorno a La Calzada ¿o alternativas a la vista?

El municipio de Cienfuegos cuenta con trece puntos para el desarrollo de la feria, ubicados en diferentes barrios, así lo confirma Diana Serpa Díaz, intendente del territorio. Con ella dialogamos en busca de respuestas ante las inquietudes de la población y sobre las perspectivas para satisfacer sus necesidades en este sensible asunto.

De todos los espacios aprobados para la comercialización agropecuaria del fin de semana “ninguno de ellos es La Calzada. Esta siempre ha sido para ferias de eventos, un 26 de julio, un Día de Las Madres, para el fin de año”- afirmó la presidenta del Consejo de la Administración Municipal.

A lo largo del tiempo en La Calzada “se ha permitido la permanencia de los productores de otros municipios. Habíamos concertado con las Delegaciones Municipal y Provincial de la Agricultura que estos debían ir al Consejo Popular donde les correspondía. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Reina no había quedado con la calidad que a veces tenía porque los camiones se quedaban en La Calzada. Eso sucedía con los de Lajas que debían trasladarse al Mercado de esa propia zona y se quedaban en la primera cuadra”.

Sobre la idea de efectuar la feria del sábado último en poco más de una cuadra de la calle Castillo Serpa Díaz insistió en que “no fue por una indicación del Gobierno Provincial. En este caso, la Gobernadora, con las facultades que le están conferidas, realizó una concertación de precios, solicitada hace un tiempo a partir del alza del valor de los fertilizantes y el pago a los trabajadores agrícolas.

Ciertamente a las autoridades municipales competen las decisiones administrativas de la demarcación. En este caso “redistribuimos las mipymes por los Consejos Populares como otra posibilidad para las personas de comprar el pollo, la salchicha, el aceite, sin necesidad de moverse a La Calzada”.

Serpa Díaz asevera que el movimiento de lugar de la feria es una idea pensada y discutida en distintos momentos pero… “también nos sorprendió a nosotros”- dice en referencia a la ubicación en Castillo. “Si la hubiésemos planificado no hubiera quedado de la manera en la que realmente fue.”

Independientemente, ” la visión nuestra es preservar La Calzada. Hay un punto que ya hace un tiempo no explotamos y es el ubicado en las cercanías del Estadio. Este es amplio, no molesta a ningún vecino. Las personas se tendrían que trasladar, es verdad. Pero todos los que vivían en Junco Sur, Reina o Punta Gorda también iban hasta La Calzada”.

Otra de las perspectivas del Gobierno en el municipio resulta el abastecimiento de todos los puntos de ferias con variedad de surtidos, fundamentalmente viandas, vegetales y cárnicos. Para ello se concibe un encuentro organizativo en horas de la mañana de este miércoles con representantes de varias estructuras.

Una de los razonamientos de los cienfuegueros está relacionado con la obligatoriedad de asistir a la feria para comprar el llamado “plato fuerte”. No obstante la intendente explica que “ahora tenemos otras ofertas, tanto en La Yarda, en La Princesa como en Cartoqui. Allí mipymes y trabajadores por cuenta propia venden durante la semana pollo, salchicha, mantequilla, leche. No hay que esperar al sábado para adquirir estos productos”.

¿Cuáles son los motivos de fuerza mayor que condicionan a trasladar la feria de La Calzada ?

Primero estamos en el aniversario 205 de la ciudad y hay un reclamo de una parte de la población por el estado en el que queda La Calzada. No hemos logrado que ni los productores, ni las mipymes mantengan sus áreas limpias. Siempre ha sido nuestra Calzada de Dolores y nosotros los cienfuegueros orgullosos de mantenerla limpia, organizada. También estábamos afectando el tránsito y las condiciones de esa vía. Hay un motivo social, de ordenamiento de la ciudad, de la transportación.

¿Qué sucederá con la calle Castillo, se repetirá allí otra feria como la del sábado?

Nosotros esperamos la reunión del miércoles. Lo que vamos a defender es que el sábado se mantenga allí un municipio, dentro del propio mercado. Y el resto de los productores que no son cienfuegueros vayan para las cercanías del Estadio. Es una propuesta que debemos colegiar, consultar, revisar. Se mantendrán el resto de los puntos. En La Calzada el objetivo es desarrollar la feria dentro de la conocida Plaza de los Guajiros y en la calle lateral (59).

Por el pueblo: las mejores soluciones

Muchos continuarán identificando a La Calzada de Dolores como el sitio ideal para las ferias. No obstante, debería comprenderse también cuán afectado está el ornato por tantos años bajo esa función. Otros no verán con beneplácito la calle Castillo por la estrechez de la vía, la inmensa aglomeración, las dificultades para transitar y principalmente por lo que en materia cultural representa. Allí existe un patrimonio pictórico logrado con esfuerzo, talento, trabajo intenso y horas de desvelo. Es deber de todos conservarlo.

En otro aspecto a las autoridades de la ciudad cabecera no debe “sorprender” hechos como los del sábado último en la calle Castillo. Resulta casi inaudito que un hecho de esta magnitud pase ajeno a la mirada de los principales representantes administración pues se trató de un cambio con marcada y negativa repercusión social tanto en el ambiente público como en las plataformas digitales.

Corresponde a los decisores, con el concurso de los representantes del pueblo, colegiar los mejores diseños para la feria, las opciones más asequibles a la mayoría y sobre todo el reforzamiento de ésta en las comunidades. Ello evitará el traslado de los clientes, la obtención en un sitio cercano de los diferentes surtidos y sobre todo la satisfacción.

El objetivo principal es garantizar el alimento en la mesa del cienfueguero. Alternativas y potencialidades existen para evitar que intentos errados de una concurrida feria empañen el bienestar de quienes habitamos La Perla del Sur.

