Cuba: Salida de dos centrales eléctricas por averías incrementa el déficit a 1 990 MW

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La Unión Eléctrica de Cuba reportó hoy la salida del sistema nacional de generación de energía, por averías, de dos centrales eléctricas (CTE) del Occidente del país.

Informó afectaciones con causas desconocidas en la Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez, ubicada en el occidental municipio de Mariel.

Mientras la CTE Antonio Guiteras, de la provincia de Matanzas, en la madrugada de este viernes presentó salidero en la caldera, uno de los principales mecanismos para la generación energética.

Estas nuevas afectaciones incrementan, más allá de lo planificado, el déficit de capacidad de generación, que a las 21:00 horas del día de ayer fue de 1 874 megawatt (MW), según confirmó la Unión Eléctrica.

UNE prevé afectación de 1 990 MW en horario pico este viernes La Unión Eléctrica informa que en el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y que se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1874 MW a las 21:00 horas. La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3220 MWh, con 482 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. Estado actual del SEN La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1000 MW, la demanda 2630 MW con 1590 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1650 MW. Principales incidencias Avería : Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez.

: Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez. Mantenimiento : Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas. Limitaciones en la generación térmica : 390 MW fuera de servicio.

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, con 890 MW.

: 390 MW fuera de servicio. Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, con 890 MW. Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel, Central Fuel de Moa.

la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel, Central Fuel de Moa. Total de MW indisponibles por combustible: 1 203 Pronóstico para el horario pico Para el horario pico, se prevé la entrada de los motores del Fuel Oil de Mariel con 90 MW. Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1 090 MW con una demanda máxima de 3 050 MW, para un déficit de 1 960 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 990 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

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