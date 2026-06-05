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Canciller de Cuba desnuda capacidad de mentir de Marco Rubio

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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, desnudó hoy la capacidad de mentir del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que olvida decisiones adoptadas por él mismo y firmadas por su presidente.

En la plataforma de Telegram, el alto diplomático expresó que Rubio repite una y otra vez, con la comodidad que le da el foco mediático y su capacidad de mentir, que “su gobierno no bloquea la entrada de petróleo a #Cuba”.

Rodríguez subrayó que el alto funcionario de Estados Unidos parece olvidar, con toda intención, la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, “diseñada por él mismo y firmada por su Presidente”.

Afirmó que la misma autorizó la imposición de aranceles punitivos contra las importaciones procedentes de países que, directa o indirectamente, suministren petróleo a Cuba.

Cualquier nación que soberanamente comercie petróleo con nuestro país queda amenazada con represalias comerciales en el mercado estadounidense, denunció.

El jefe de la diplomacia cubana preguntó: “¿Acaso eso no es bloquear la entrada de petróleo a Cuba? ¿Cómo llamar a la coerción económica de un tercero para que deje de comerciar con nosotros?”

Indicó que se trata de “un bloqueo que no necesita de medios militares frente a nuestras costas, si logra imponer su objetivo a golpe de las más duras presiones y chantajes”.

En el transcurso del presente año, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas que agudizaron en extremo el bloqueo económico, comercial, financiero y energético contra Cuba. Ante las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra dirigentes, organizaciones y empresas cubanas, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, manifestó la víspera que están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos.

El jefe de Estado señaló que esta “ceguera política” se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra la isla, diseñadas para dañar al pueblo cubano.

Enfatizó que la agresividad y perversión del gobierno yanqui “chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”.

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