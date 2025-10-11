Cuba reconoce a amigos solidarios en cita continental en México

La ceremonia para conceder las condecoraciones, otorgadas por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a propuesta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), tuvo lugar en el marco del IX Encuentro Continental de Solidaridad con la isla, que sesiona en esta capital.

El presidente del ICAP, Fernando González, y el embajador de La Habana en esta capital, Marcos Rodríguez, entregaron los reconocimientos durante un acto en la sede diplomática.

Norberto Galiotti, de Argentina, quien entre otras acciones promovió declaraciones de parlamentarios municipales, provinciales y nacionales contra el bloqueo, y Rodrigo Toledo, de Chile, fundador del movimiento de solidaridad en Concepción, recibieron la Orden de la Solidaridad.

Las medallas de la Amistad fueron para Carmen Diniz, de Brasil, con un amplio trabajo comunicacional en respaldo a la isla, y Juan Bronzic, de Chile, con una labor ininterrumpida contra el cerco estadounidense y en apoyo a las causas de la nación antillana.

También fue conferida a las mexicanas Irma Suastegui, fundadora del movimiento oaxaqueño de solidaridad, y María de Jesús Rangel, presidenta del comité de solidaridad en Aguascalientes y considerada la decana del Movimiento Mexicano por su sapiencia y capacidad de liderazgo.

La recibieron igualmente Jairo Alberto Suárez, de Colombia, presidente de la Corporación Cultural Colombo Cubana de Amistad con los Pueblos, y Gloria Teresa Cusmanich, de Paraguay, quien impulsó la solidaridad con la mayor de las Antillas desde el ámbito cultural.

Además, el poeta, ensayista, maestro y dirigente sindical Juan Camacho, de Puerto Rico, y el dominicano Manuel Joaquín Colón, quien ha jugado un papel importante en la presencia de diferentes sectores de la sociedad en los comités locales de la Campaña de Solidaridad.

El encuentro continental, que comenzó el jueves y concluirá el domingo en el Complejo Cultural Los Pinos, reúne a cientos de delegados de 25 países de América Latina, además de España, Líbano y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la solidaridad con la nación del Caribe.

Este viernes la subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos en la Cancillería de Cuba, Johana Tablada, abordó el impacto del cerco estadounidense y se realizaron otras presentaciones acerca de la juventud como garantía de la Revolución y el desafío de la guerra mediática.

También el pentacampeón olímpico Mijaín López realizó un intercambio con los delegados, a quienes respondió preguntas sobre temas como su infancia y entrenamiento.