Nacional Noticias 

Rechaza Díaz-Canel entrega de Nobel de la Paz a opositora venezolana

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó la decisión de galardonar a la opositora venezolana María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025 y consideró que desprestigia a la distinción.

«Es vergonzoso el otorgamiento de este Premio en 2025 a una persona que instiga a la intervención militar en su Patria y en años pasados a protestas callejeras en las que se quemaban a personas vivas», manifestó el jefe de Estado en la red social X.

Aseguró, asimismo, que «la politización, parcialización y desprestigio del Comité Noruego del Nobel por la Paz ha alcanzado límites insospechados».

«Rechazamos firmemente esta maniobra política que intenta singularizar a Venezuela y minar su liderazgo bolivariano, encabezado por su Presidente legítimo, Nicolás Maduro Moros», manifestó Díaz-Canel.

Este viernes, María Corina Machado fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, según el fallo del Comité Noruego, por promover de manera incansable los derechos del pueblo venezolano y luchar para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

El Comité, con sede en Oslo, se decantó por María Corina Machado entre un grupo de 338 candidatos, 244 personalidades y 94 organizaciones.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

