Cuba intensifica recuperación tras huracán Melissa sin pérdidas humanas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 56 segundos

Durante una intervención televisiva en el programa Desde la Presidencia, el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este jueves sobre el avance de la fase recuperativa en el oriente del país, tras los daños provocados por el huracán Melissa.

LEA TAMBIÉN:

Canciller cubano cuestiona reunión entre Marco Rubio y José Daniel Ferrer

El jefe de Estado destacó que “hasta este momento no hemos tenido que lamentar la pérdida de ninguna persona”.

El presidente detalló que se están ejecutando acciones de prevención y evacuación para proteger a la población y preservar la mayor cantidad posible de recursos e infraestructuras afectadas por el fenómeno meteorológico.

Para garantizar el éxito de estas medidas, Díaz-Canel instó a los ciudadanos a seguir las orientaciones de la Defensa Civil y de las autoridades que operan en las zonas impactadas, especialmente en áreas vulnerables.

Apoyo internacional y donativos humanitarios

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez Oliva Fraga, confirmó que Cuba ha recibido respaldo de varias naciones, incluyendo recursos pre-posicionados del sistema de las Naciones Unidas y donaciones posteriores al evento climático.

Entre los países que han contribuido se encuentran Alemania, Noruega, Suecia, Canadá y Venezuela, este último considerado un aliado estratégico, que ha enviado fondos, insumos médicos y alimentos para atender la emergencia.

El jueves 6 de noviembre, arribaron a territorio cubano dos embarcaciones procedentes de Colombia, cargadas con 240 toneladas de ayuda humanitaria, como parte de los esfuerzos solidarios para apoyar la recuperación en las zonas más afectadas.

Las autoridades cubanas agradecieron la cooperación internacional y reiteraron su compromiso de priorizar la protección de vidas humanas y la rehabilitación de infraestructuras esenciales en las regiones golpeadas por el huracán.

Visitas: 3