Corea del Norte dispara misil balístico hacia aguas orientales

Corea del Norte ha lanzado este viernes un misil balístico de corto alcance en medio de tensiones con EE. UU. por nuevas sanciones, informa el ejército surcoreano.

De acuerdo con el ejército surcoreano, Corea del Norte ha lanzado un misil balístico de corto alcance hacia sus aguas orientales, mientras Pyongyang intensifica sus pruebas y las conversaciones con Washington y Seúl siguen estancadas.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha destacado que el arma voló unos 700 kilómetros a través del país después de ser disparada desde una zona interior alrededor del condado occidental de Taekwan.

Según el comunicado, las autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses habían monitoreado con antelación los preparativos del lanzamiento norcoreano y ahora analizan los detalles de la prueba.

Según el comunicado, el ejército surcoreano ha reforzado la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos norcoreanos y comparte información relevante con Estados Unidos y Japón.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha declarado que a la prensa que se cree que el misil cayó en aguas fuera de la zona económica exclusiva del país y que probablemente no causó daños. Corea del Norte no confirmó el lanzamiento de inmediato.

En las últimas semanas, Corea del Norte ha acelerado el ritmo de sus pruebas de armamento, incluyendo el lanzamiento el mes pasado de supuestos misiles hipersónicos y de crucero que, según afirmó, ampliaron las capacidades de su ejército con armamento nuclear.

De momento, las autoridades norcoreanas no han confirmado el lanzamiento, que es el sexto de este tipo desde enero de 2025.

Corea del Norte prometió el jueves “responder de forma apropiada” a las sanciones impuestas el miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra ocho ciudadanos norcoreanos y dos entidades vinculadas a Pyongyang, a quienes acusó de blanquear capital para financiar el programa de armas nucleares del país asiático.

“Derecho legítimo”: Rusia respalda el lanzamiento de misiles de Corea del Norte

El Kremlin ha defendido este viernes un supuesto ensayo de misiles balísticos realizado por Corea del Norte, destacando que Pyongyang, tiene el “derecho legítimo” a hacerlo.

“Respetamos el legítimo derecho de nuestros amigos en la RPDC (Corea del Norte) a garantizar su seguridad y tomar medidas para ello”, ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Esto se produce después de que Estados Unidos ha calificado el acto de Corea del Norte de “absolutamente imperdonable” mientras ha realizado el miércoles el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental desarmado, el primero desde que el presidente norteamericano Donald Trump anunciara su intención de reanudar los ensayos con armas nucleares.

Después de que el presidente estadounidense afirmara que Estados Unidos reiniciaría sus pruebas nucleares, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, insinuó también que Moscú podría reanudarlas si Washington hacía lo mismo.